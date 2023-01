Gli sfottò e le frasi di Calhanoglu sono già a Milanello: la rivelazione di Serafini (VIDEO)

Il giornalista di fede rossonero racconta che alcune dichiarazioni dei giocatori nerazzurri sono già negli spogliatoi del Diavolo

La scorsa settimana il Milan ha perso la Supercoppa Italiana a Riyad contro l’Inter di Simone Inzaghi. Un secco 3-0 a favore dei nerazzurri che ovviamente non è ancora stato digerito dai ragazzi di Stefano Pioli.

I rossoneri sono in un momento decisamente no dal punto di vista dei risultati, ma nell’arco di una stagione ci sta un momento di flessione. Già martedì prossimo ci sarà un’occasione per rialzare la testa all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il Diavolo ha bisogno dei 3 punti per ricominciare la rincorsa al Napoli e mantenere il vantaggio sull’Inter.

Inevitabile però che i giocatori rossoneri non abbiano accettato di buon grado la sconfitta contro i rivali cittadini e non vedano l’ora di rifarsi per dimostrare che mercoledì scorso è stato solo un incidente di percorso. La fortuna della squadra di Pioli è che c’è la possibilità di dimostrarlo a breve perché domenica 5 febbraio si rigioca Inter-Milan. C’è in programma a San Siro, infatti, la sfida di ritorno in campionato contro i nerazzurri.

Ibrahimovic ha già fatto appendere le frasi a Milanello

Un’occasione importante di rivincita, a maggior ragione dopo il post partita e le dichiarazioni dei calciatori dell’Inter. In merito a ciò c’è una notizia riportata da Luca Serafini.

Il giornalista di fede rossonero è intervenuto sul canale Youtube del suo collega Carlo Pellegatti e ha rivelato che gli sfottò dell’Inter sono già presenti a Milanello. Queste le sue parole, riportate proprio nel video di Pellegatti: “Conoscendo come vanno le cose a Milanello, Ibrahimovic e Pioli credo le abbiano già appese al muro. Anzi, ho avuto informazioni: sono già appese nello spogliatoio“.

Serafini ha detto che è stato proprio Zlatan Ibrahimovic a occuparsi di ciò e ad avere cura che ai suoi compagni rimanga bene in testa quanto accaduto: “Qualcuno si è premurato, credo lo stesso Ibra, di far scrivere le frasi dette dai giocatori dell’Inter. ‘Li abbiamo mangiati… Non vedevamo l’ora… Volevamo dimostrare di essere più forti”. Fra due o tre settimane c’è ancora un derby: è bene fare così”.

Non ci dimentichiamo che fra le dichiarazioni post gara ci sono state anche quelle dell’ex di turno Hakan Calhanoglu. Inoltre il club nerazzurro, il giorno dopo la partita, aveva fatto un post goliardico su Twitter ricordando il suo passaggio a titolo gratuito proprio dai rossoneri.