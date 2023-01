Lazio-Milan, probabili formazioni: il sostituto di Theo, dubbi in attacco

Serie A, Lazio-Milan: le probabili formazioni di Sarri e Pioli per il big match di campionato.

Il Milan è reduce dalla brutta sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter e cerca riscatto. Domani allo stadio Olimpico di Roma c’è da affrontare la Lazio, un’avversaria sicuramente temibile.

Stefano Pioli deve rinunciare a Theo Hernandez, ha rimediato un leggero infortunio muscolare ed è stato escluso dai convocati in via precauzionale. Un forfait pesantissimo, anche se nelle recenti partite le prestazioni dell’ex Real Madrid non erano state convincenti. Certamente anche lui aveva grande voglia di riscattarsi e fare meglio nella trasferta romana.

La notizia positiva di questi giorni è il recupero di Rade Krunic, un fedelissimo di Pioli che era assente da tempo. È tornato ad allenarsi in gruppo ed è a disposizione, anche se non può avere subito i 90 minuti nelle gambe. Comunque la sua presenza dà al mister una soluzione in più sia a centrocampo che sulla trequarti.

Lazio-Milan: la probabile formazione di Pioli

Nonostante qualcuno invocasse o ipotizzasse un Milan schierato con una mediana a tre, Pioli ha fatto intendere che andrà avanti con il 4-2-3-1. Niente cambiamento di modulo, almeno per adesso.

In attesa del rientro di Mike Maignan, anche a Roma ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu in porta. In difesa Theo Hernandez dovrebbe essere sostituito da Sergino Dest, già impiegato a sinistra a volte. Il resto del reparto sarà completato da Davide Calabria, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.

A centrocampo sicure le presenze dal primo minuto dei titolarissimi Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Più dubbi nel tridente offensivo. Certo del posto solo Rafael Leao, da capire chi sarà il trequartista (Diaz? De Ketelaere? Pobega? Vranckx?) e chi giocherà a destra (Saelemaekers favorito su Messias). Il centravanti sarà ancora Olivier Giroud.

La probabile formazione di Sarri

Maurizio Sarri deve rinunciare a Ciro Immobile, che dovrebbe essere rimpiazzato da Felipe Anderson nel ruolo di attaccante. Ai lati del tridente ci saranno Pedro e Mattia Zaccagni.

In difesa davanti a Provedel il quartetto Lazzari-Casale-Romagnoli-Marusic. A centrocampo tanta qualità con Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, assieme ai quali ci sarà Danilo Cataldi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Sergej Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (Messias); Diaz (De Ketelaere/Pobega/Vranckx), Leao; Giroud.