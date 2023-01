Rinnovo Giroud, cambia una condizione | E spunta un’offerta dalla MLS

Arrivano notizie sul rinnovo di Giroud con il Milan: può cambiare una condizione dell’accordo. Sullo sfondo c’è anche la MLS.

Dopo aver rinnovato il contratto di Ismael Bennacer, adesso il Milan vuole rinnovare anche quelli di Olivier Giroud e Rafael Leao. Quello del francese scade alla fine del prossimo giugno, quindi c’è una certa urgenza nel prolungarlo.

Il numero 9 di Stefano Pioli ha già dichiarato di voler continuare la sua esperienza con la maglia rossonera. Ne sta parlando con la dirigenza e non gli dispiace l’idea di concludere la sua carriera a Milano. È molto legato all’ambiente milanista, è diventato un idolo dei tifosi e si trova benissimo nell’attuale squadra.

L’avventura al Mondiale ha confermato ulteriormente che, nonostante l’età avanzata, è ancora un bomber in grado di fare la differenza. Ovviamente, per il Diavolo è importante avere una valida alternativa che possa dare garanzie in termini di gol. Il peso dell’attacco non può essere tutto sulle spalle dell’ex Chelsea. Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno fare delle valutazioni.

Rinnovo Giroud e ipotesi MLS: le ultime notizie

Secondo quanto rivelato dai colleghi di calciomercato.it, a Giroud è arrivata un’offerta economica importante dalla Major League Soccer. A farsi avanti è l’Inter Miami, la franchigia che ha tra i propri azionisti principali l’ex calciatore David Beckham. Tale proposta è stata messa in standby da parte dell’entourage del centravanti.

La priorità è il rinnovo del contratto con il Milan. Si pensava che un incontro tra le parti sarebbe avvenuto in questo periodo, invece non è escluso che si attenda la fine della finestra invernale del mercato. Inizio febbraio può essere il momento per confrontarsi e provare a raggiungere un accordo.

Calciomercato.it spiega che può cambiare la formula del rinnovo. Finora si è sempre parlato di un prolungamento biennale, ora si pensa a un accordo annuale. Poi Giroud potrebbe andare in MLS, un campionato in crescita e che non gli dispiacerebbe provare se non avrà l’occasione di rimanere ulteriormente al Milan. L’Inter Miami è in agguato e anche altre società monitorano la situazione dell’ex Chelsea.