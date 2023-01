Milan, niente colpo dal Manchester City: rifiutata l’offerta

Dalla Spagna fanno sapere che il Manchester City di Guardiola ha detto no a un’offerta del Milan per un giocatore di Pep Guardiola.

Difficilmente il Milan riuscirà a mettere a segno un colpo di mercato importante in entrata. La disponibilità economica è limitata e i giocatori di un certo livello costano.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto intendere che eventuali occasioni verranno prese in considerazione, ma non bisogna attendersi investimenti particolari. C’era stata l’idea di prendere Nicolò Zaniolo ed è sfumata, visto che la Roma chiede almeno 30 milioni di euro e ha già accettato l’offerta del Bournemouth. Il sì del giocatore non basta.

Sono circolati anche rumors su Hakim Ziyech del Chelsea e Allan Saint-Maximin del Newcastle United, però si tratta di operazioni complicate. Entrambi gli esterni farebbero molto comodo a Stefano Pioli, che avrebbe bisogno di più qualità e gol nel reparto offensivo.

Calciomercato Milan, niente colpo dal Manchester City

Dall’Inghilterra sono arrivate indiscrezioni riguardanti un interessamento del Milan per un calciatore del Manchester City. The Sun ha rivelato che Maldini e Massara hanno messo gli occhi nella squadra di Pep Guardiola.

Il nome è quello di Joao Cancelo, che nelle ultime due partite di Premier League è rimasto in panchina. Il 28enne portoghese è un laterale che può giocare sia a destra sia a sinistra, un giocatore di grande qualità.

Secondo quanto rivelato in Spagna da Todofichajes.net, l’agente Jorge Mendes ha presentato al Manchester City un’offerta di prestito del Milan. Tale proposta è stata rifiutata dai Citizens, che in questo momento non intendono liberarsi dell’ex di Inter e Juventus.

Joao Cancelo, prezzo e stipendio

Vedere accostato Cancelo al Milan è a dir poco sorprendente, considerando i costi che comporterebbe tale operazione. Il portoghese percepisce uno stipendio da oltre 4 milioni di euro netti a stagione e il portale specializzato Transfermarkt dà al suo cartellino un valore di 70 milioni.

Per il club rossonero è impensabile fare questo tipo di operazione. Anche se ultimamente non ha giocato, Cancelo resta lo stesso un giocatore molto apprezzato da Guardiola. Fino a fine stagione non si muoverà, poi vedremo se cambierà squadra o rimarrà con i Citizens.