ML – Ibrahimovic, prima parte di allenamento in gruppo: le ultime da Milanello

Buona notizia da Milanello: oggi Ibrahimovic per la prima volta ha svolto una parte dell’allenamento con il gruppo.

Zlatan Ibrahimovic lavora sodo da mesi per tornare in campo e aiutare il Milan. Anche se è stato escluso dalla lista UEFA per la prossima fase della Champions League, l’attaccante svedese non si è demoralizzato e continua a impegnarsi per essere convocato al più presto.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, stamattina Ibrahimovic ha partecipato alla prima dell’allenamento a Milanello assieme al gruppo. Successivamente ha proseguito il suo lavoro personalizzato (anche Mike Maignan continua a fare sedute personalizzate). Una notizia molto importante questo suo ritorno, almeno parziale.

È difficile prevedere con certezza quando Zlatan potrà essere a disposizione di Stefano Pioli per le partite, ma quello di oggi è un segnale incoraggiante. Il rientro dell’attaccante svedese può essere molto importante per la squadra, che nei momenti più difficili ha bisogno dei giocatori di maggiore personalità e leadership.

Verso Inter-Milan: Pioli cambia modulo

Il Milan sta lavorando per essere pronto al derby contro l’Inter in programma domenica sera. Dopo le tante batoste recenti, i campioni d’Italia sono chiamati a reagire e a vincere.

Pioli è intenzionato a schierare una squadra più coperta e trapelano conferme sulla probabilità di giocare con il modulo 4-3-3. Assieme a Sandro Tonali e a Rade Krunic dovrebbe esserci Tommaso Pobega a centrocampo. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile rossonero è in vantaggio sul belga Aster Vranckx.

Nel tridente offensivo è possibile che sia Alexis Saelemaekers a completare il reparto con Rafael Leao e Olivier Giroud. A rischio esclusione Charles De Ketelaere, già bocciato dall’allenatore dopo i primi 45 minuti dell’ultimo match perso contro il Sassuolo a San Siro. L’ex Club Brugge potrebbe partire dalla panchina.