Live Inter-Milan: la cronaca in diretta e il risultato in tempo reale del derby valido per la 21esima giornata della Serie A 2022/2023.

Il Milan è reduce da tanti risultati deludenti e stasera contro l’Inter spera di tornare a vincere. I campioni d’Italia arrivano a questo derby come sfavoriti e Stefano Pioli ha preparato dei cambiamenti. Vedremo come andrà questo match molto atteso (QUI info diretta tv e streaming).

Derby Inter-Milan: cronaca in tempo reale

Alle 20:45 l’arbitro Massa fischierà l’inizio del derby.

Formazioni ufficiali della partita

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Džeko. A disp.: Cordaz, Handanovič; D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti; Asllani, Bellanova, Brozović, Gagliardini, Gosens; Carboni, Lukaku. All.: S. Inzaghi.

MILAN (3-5-2): Tătăruşanu; Kalulu, Kjær, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Giroud, Origi. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Leão, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.