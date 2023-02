Calabria non ci sta: “Milan gruppo unito, sono stupito da certe cattiverie”

Calabria nel pre-partita di Milan-Torino ha voluto rispondere nuovamente ai tanti rumors che hanno riguardato lo spogliatoio rossonero.

Il Milan sta vivendo un periodo davvero complicato e stanno trapelando voci negative sulla situazione interna della squadra. Alcuni rumors hanno dell’incredibile.

Il capitano rossonero prima del match contro il Torino ha motivato il suo sfogo social avvenuto ieri: “Sono stupito dalla fantasia, delle fesserie, dalla cattiveria che certe volte l’essere umano sputa fuori dalla bocca. Siamo concentrati sul calcio, siamo in gruppo unito. Siamo amici prima che compagni di squadra. Volevo solo mettere un punto a una situazione spiacevole che non andava più bene. Ora siamo concentrati per la partita di stasera“.

Successivamente a Calabria, stasera in panchina, è stato domandato del ruolo importante di Zlatan Ibrahimovic per la squadra: “Lui è sempre stato un punto di riferimento. Ovviamente fa la differenza averlo sul campo ogni giorno a Milanello e in partita. È un campione e sappiamo che aiutarci in qualsiasi momento e situazione”.

Ibrahimovic in Milan-Torino torna in panchina a distanza di tanti mesi. L’ultima volta era successo nell’ultima giornata dello scorso campionato a Reggio Emilia, quando i rossoneri vinsero contro il Sassuolo e si laurearono campioni d’Italia. Ha pochissimi minuti nelle gambe, però può aiutare il gruppo.