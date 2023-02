Antonio Conte e il ritorno in Italia: “Non sarà mai un problema”

Antonio Conte nel post-partita di Milan-Tottenham non ha escluso di poter fare ritorno in Italia in futuro.

Milan-Tottenham significava anche il ritorno di Antonio Conte in Italia per la prima volta da quando allena gli Spurs. Non gli è andata bene, visto che la sua squadra ha perso 1-0 a San Siro.

C’è ancora il ritorno degli Ottavi da giocare a Londra e la qualificazione ai Quarti di Champions League è assolutamente aperta. L’allenatore pugliese recupererà Pierre-Emile Hojbjerg, assente per squalifica a Milano, e si tratterà di un rientro molto importante per il suo centrocampo. Al tempo stesso, però, dovrà rinunciare per squalifica a Eric Dier. Il difensore inglese era diffidato ed è stato ammonito.

Poteva andare anche peggio alla squadra londinese, dato che Cristian Romero è stato graziato per il bruttissimo fallo commesso su Sandro Tonali nel secondo tempo. L’arbitro lo ha solamente ammonito, però quello era un intervento da cartellino rosso. Al posto di Dier giocherà uno tra Davinson Sanchez e Japhet Tanganga.

Antonio Conte, addio Tottenham a fine stagione?

Conte spera di battere il Milan al ritorno e di andare avanti in Champions League. Il suo obiettivo è anche quello di chiudere almeno al quarto posto in Premier, ora la squadra è quinta a -2 da quel piazzamento. Ma rischia di finire a -5, dato che il Newcastle United ha una partita in meno.

Da capire anche l’allenatore leccese rimarrà o meno al Tottenham per la prossima stagione. Ha un contratto che scade a giugno ed è presente un’opzione per un prolungamento. Il suo rapporto con il club non è idilliaco, visto che vorrebbe più investimenti nel calciomercato per poter ambire a vincere trofei.

Non sorprenderebbe se al termine di questa stagione arrivasse un divorzio. In questo momento c’è incertezza, nei prossimi mesi si capirà meglio cosa succederà. I risultati saranno importanti, ma Conte vorrà anche capire i piani per il mercato estivo.

Ritorno in Serie A?

Conte dopo Milan-Tottenham ha parlato in conferenza stampa e non ha scartato un futuro ritorno in Serie A: “Cerco di vivere il presente. Da italiano ed ex commissario tecnico della nazionale l’Italia è sempre nel mio cuore. Non ci sarà mai un problema a tornare un giorno“.

Il tecnico pugliese non si sbilancia per il suo immediato futuro, però in generale ammette che l’ipotesi di tornare in Italia non è esclusa. Ma dove potrebbe andare? Recentemente ci sono stati dei rumors su un possibile interessamento del Milan in caso di addio di Stefano Pioli, ma l’attuale allenatore è saldamente sulla sua panchina e non c’è stata alcuna conferma sulla pista Conte.

Tornare alla Juventus? La squadra bianconera rischia di non essere in Europa nella prossima stagione e potrebbe persino non essere in Serie A, a causa delle note vicende giudiziarie. Anche questa via sembra difficilmente percorribile al momento.