Gerry Cardinale, il retroscena sull’incontro con Pioli: “Caro Stefano…”

Spunta un retroscena sull’incontro avuto da Gerry Cardinale con Stefano Pioli, a volte messo in discussione dai media nelle ultime settimane.

Il Milan è tornato a respirare con le recenti due vittorie, arrivate in seguito a una striscia di ben sette partite senza vincere. Contro il Torino sono arrivati 3 punti fondamentali per la classifica della Serie A e contro il Tottenham c’è stato un successo molto importante per la qualificazione ai Quarti di Champions League. Questi risultati ridanno slancio ai rossoneri.

Stefano Pioli, così come società e giocatori, è stato al centro di tante critiche in queste settimane. Forse sta trovando il bandolo della matassa e aver scelto di cambiare modulo, passando a una difesa a tre, sta aiutando la missione dei campioni d’Italia di tornare ai livelli visti prima della crisi.

Va detto che passi falsi e disattenzioni gravi erano già capitati durante la prima parte della stagione, però sette partite senza vittorie sono state un chiaro campanello d’allarme. Oltre a non vincere, il Diavolo ha spesso messo in campo delle brutte prestazioni. Speriamo che sia arrivata davvero la svolta.

Gerry Cardinale, sostegno a Stefano Pioli

A San Siro ad assistere a Milan-Tottenham c’era anche Gerry Cardinale, che ha fatto un breve blitz a Milano per la partita di Champions League e per parlare con la dirigenza rossonera. Da sottolineare che finora al Giuseppe Meazza è stato presente in tre partite (Inter il 3 settembre, Juventus l’8 ottobre, Tottenham ieri) e sono arrivate tre vittorie. L’unico KO è quello del 5 ottobre contro il Chelsea allo stadio Stamford Bridge di Londra.

Cardinale si è confrontato con Paolo Maldini sulla situazione del Milan e ha confermato la sua fiducia nell’area sportiva. Prima dell’inizio di Milan-Tottenham è anche andato nello spogliatoio per salutare la squadra e per abbracciare Stefano Pioli, al quale ha ribadito la fiducia: “Caro Stefano, hai il sostegno della proprietà“. Lo ha rivelato oggi La Gazzetta dello Sport.

L’allenatore rossonero ha ringraziato, ribadendo l’impegno suo e del gruppo per fare risultati. Ieri sera contro gli Spurs è andata bene, i rossoneri avrebbero anche potuto vincere 2-0 e mettersi in una condizione migliore per il match del ritorno. Vedremo se Cardinale deciderà di essere presente anche l’8 marzo a Londra.