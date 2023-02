Monza-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 23esima giornata del campionato Serie A 2022/2023.

Dopo l’importantissima vittoria in Champions League contro il Tottenham, il Milan vuole continuare la striscia vincente iniziata venerdì scorso col Torino. Per dimostrare di essere ormai usciti dalla crisi, è fondamentale conquistare 3 punti oggi allo stadio Brianteo di Monza.

Monza-Milan: cronaca e risultato in tempo reale

Alle ore 18:00 l’arbitro Rapuano fischierà l’inizio della sfida.

Le formazioni ufficiali della partita

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marí, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna. A disp.: Cragno, Sorrentino; Antov, Caldirola, Carboni, Donati; Barberis, Colpani, Machín, Ranocchia, Sensi, Valoti; D’Alessandro, Gytkjær. All.: Palladino.

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Díaz, Origi, Leao. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Rapuano di Rimini.