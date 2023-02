Milan, Ibrahimovic carico: “Adesso con me arriva più luce”

Ibrahimovic non poteva mancare all’evento per il 2o° anniversario di Fondazione Milan: ha rilasciato anche una battuta sul suo ritorno.

Il rientro tra i convocati di Zlatan Ibrahimovic ha coinciso con il ritorno alla vittoria del Milan. Tre partite, tre vittorie. Contro il Tottenham non era a disposizione, non essendo inserito in lista UEFA, ma era comunque presente a San Siro per incitare i compagni.

La presenza dello svedese aumenta il livello degli allenamenti e in generale il gruppo trova un leader e trascinatore. Uno che, nonostante i 41 anni e una carriera che volge verso il termine, è sempre un esempio da seguire. Dopo un lungo stop per un grave infortunio, vuole fare ancora la differenza e dare un importante contributo alla squadra di Stefano Pioli.

Finora non è mai sceso in campo, però la sua condizione fisica è in crescita e nelle prossime partite potrebbe tornare a giocare. Intanto, come il resto del gruppo, è stato presente stasera all’evento organizzato all’Hotel Sheraton per festeggiare i 20 anni di Fondazione Milan.

Al suo arrivo sul red carpet, il giornalista Carlo Pellegatti gli ha domandato: “Sono stato un po’ riduttivo a dire ‘si vedeva la luce e poi è arrivato Zlatan’?“. Ibrahimovic ha risposto così: “È arrivata la luce. E adesso arriva ancora di più“. L’attaccante svedese ha strappato una risata alle persone lì attorno.