Milan-Atalanta in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita della 24esima giornata del campionato Serie A 2022/2023.

Il Milan va a caccia della quarta vittoria consecutiva e sul proprio cammino incontra l’ostacolo Atalanta. Un test di maturità importante per la squadra di Stefano Pioli, che vuole approfittare della sconfitta dell’Inter a Bologna per agganciarla al secondo posto in classifica.

Milan-Atalanta: cronaca live del match

13′ – Buoni ritmi a San Siro.

10′ – Ottima chiusura di Tomori su Zappacosta.

7′ – Altro assist di Leao, ma Giroud col suo sinistro manda alto da buona posizione. Non era semplice da calciare quel pallone.

5′ – Punizione di Tonali da posizione molto invitante, pallone alto. Sandro poteva fare meglio.

1′ – Assist di Leao per il tiro al volo di Giroud, che col sinistro manda alto da dentro l’area. Non era facile per l’ex Chelsea.

1′ – Partiti a San Siro!

Alle 20:45 l’arbitro Mariani fischierà l’inizio del match.

Le formazioni ufficiali della partita di San Siro

MILAN (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Hernández; Diaz, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kjaer; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimovic, Origi, Rebic. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Mæhle; Lookman, Ederson; Hojlund. A disp.: Rossi, Sportiello; Okoli, Palomino, Ruggeri, Soppy; Chiwisa, Muhameti; Boga, Muriel, Vorlicky. All.: Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia.