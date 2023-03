ML – Nuovo stadio Milan: Cardinale e Scaroni in Regione Lombardia (VIDEO)

Giorno importante per il futuro stadio del Milan. Il patron Gerry Cardinale incontra questa sera il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Giornata molto importante in casa Milan sul fronte nuovo stadio. Nelle ultime ore il club rossonero ha cambiato i piani: niente più stadio in condivisione con l’Inter ma una piccola cittadina rossonera nella zona di La Maura.

18:50 – Cardinale e Scaroni sono in Regione Lombardia per incontrare Attilio Fontana.

18:30 – Come si evince dal video, Cardinale ha lasciato in auto la sede del Comune senza rilasciare dichiarazioni. Resta da vedere se vi saranno aggiornamenti e nuovi contatti a breve.

Gerry Cardinale lascia Palazzo Marino dopo l'incontro di circa mezz'ora con il sindaco Sala sulla questione stadio.

18:25 – L’incontro fra Cardinale e Sala si è già concluso. Il patron del Milan ha lasciato Palazzo Marino pochi minuti fa.

18:00 – L’appuntamento tra Gerry Cardinale e Beppe Sala è ormai prossimo. Il patron del Milan, insieme all’ad Giorgio Furlani, è infatti giunto pochi minuti fa a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.

Nuovo stadio Milan, si muove Cardinale

Gerry Cardinale, presidente di RedBird e patron del Milan, molto legato alla questione, è sceso in campo personalmente oggi. Alle 18:00 infatti incontrerà il sindaco Sala a Palazzo Marino.

L’intenzione di Cardinale è quella di spingere il Milan verso il progetto stadio a La Maura, la zona dell’ex ippodromo Snai in un’area non troppo lontana da San Siro. Il club ha già individuato aree di riferimento e pianificazioni, dunque urge accelerare per ottenere il via libera dal Comune.