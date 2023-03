Calciomercato Milan, colpo Aouar: quattro squadre in corsa

Il futuro di Aouar è incerto: il talento franco-algerino può partire a parametro zero e ha più opzioni tra le quali scegliere. Milan in corsa?

In vista del prossimo calciomercato estivo ci sono diversi nomi che possono essere tesserati a zero e che farebbero comodo al Milan. Uno di questi è Houssem Aouar.

Il 24enne centrocampista è in scadenza di contratto con il Lione e non sembra esserci margine per un rinnovo. Salvo sorprese, lascerà la Francia per una nuova esperienza. Già a gennaio si era parlato di un possibile cambio di maglia, però nessuna trattativa si è concretizzata.

In Germania nei giorni scorsi hanno dato per certo il suo trasferimento all’Eintracht Francoforte, che avrebbe messo sul tavolo 5 milioni di euro alla firma più un contratto da 3 milioni netti annui. Ci ha pensato lo stesso calciatore a smentire.

Calciomercato Milan, quale futuro per Aouar?

Il futuro di Aouar è ancora da decifrare, una decisione non è stata presa. Ci sono più opzioni sul tavolo e probabilmente una scelta non tarderà troppo ad arrivare. In Francia nelle scorse ore hanno fatto il punto della situazione.

Secondo quanto spiegato da Footmercato, sarebbero principalmente quattro le squadre in corsa per il franco-algerino: Eintracht Francoforte, Real Betis, Napoli e Roma. Non è stato citato il Milan, che forse si è un po’ defilato. Non bisogna escludere colpi di scena, magari con una destinazione diversa da quelle emerse finora.

La cosa certa è che Aouar si è preso del tempo per valutare ogni possibilità e poi decidere quale maglia indossare dal 1° luglio 2023. L’aspetto economico avrà un valore, ma in Francia scrivono che è soprattutto il progetto sportivo a incidere nella sua scelta finale.

I numeri del centrocampista al Lione

Aouar è entrato nel settore giovanile del Lione nel 2009, quando aveva 11 anni. Si è imposto fino ad arrivare alla Prima Squadra, con la quale ha messo insieme 41 gol e 36 assist in 225 presenze. Sicuramente ci si aspettava una crescita maggiore da parte sua, visto che veniva considerato un super talento dal futuro assicurato. Poi qualcosa non ha funzionato per il verso giusto.

È comunque un giocatore con del buon potenziale e che può rilanciarsi altrove. Possiede ottime qualità tecniche ed è duttile tatticamente, dato che può agire sia da centrocampista sia da trequartista. Vedremo quale squadra lo convincerà a firmare un contratto.