Fiorentina-Milan in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiale

Fiorentina-Milan in diretta live dall’Artemio Franchi, gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di Serie A

Dopo aver superato brillantemente l’Atalanta la scorsa settimana, il Milan torna in campo per affrontare la Fiorentina per la 25^ giornata di Serie A. I rossoneri devono rispondere all’importante successo della Lazio al Maradona di Napoli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI FIORENTINA-MILAN

La diretta di Fiorentina-Milan inizierà alle ore 20:45.

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali

Pioli cambia l’attacco e il centrocampo per necessità. Assenti Krunic e Leao perché squalificati, rientra però Bennacer che parte subito dal primo minuto in mezzo al campo insieme a Tonali. A sostituire Rafa è invece Ante Rebic; out anche Brahim Diaz per una distorsione al ginocchio, confermata la presenza di De Ketelaere come aveva annunciato l’allenatore ieri in conferenza stampa. Occasione importante per l’ex Bruges, che non cominciava una partita da titolare da Milan–Sassuolo.

Per il resto la formazione è la solita: Maignan in porta dietro a Kalulu, Thiaw e Tomori, Messias e Theo sulle fasce. Nessuna sorpresa per la Fiorentina: Italiano schiera il solito 4-3-3 con l’ex Bonaventura a guidare il centrocampo insieme ad Amrabat e Mandragora; in avanti c’è Cabral e non Jovic, Nico Gonzalez e Ikoné i due esterni.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzlez, Cabral, Ikoné. A disp.: Cerofolini, Sirigu; Milenkovic, Ranieri, Venuti; Barak, Bianco, Castrovilli, Duncan, Saponara; Brekalo, Jovic, Kouamé, Sottil. All.: Italiano.

Milan (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Giroud, Rebic. A disp.: Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Calabria, Dest, Florenzi, Kjaer; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Ibrahimovic, Origi. All.: Pioli.