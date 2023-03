Un portiere chiama il Milan: “Sogno la Champions League”

Un portiere sogna di giocare in un grande club e di disputare la Champions: il suo nome è stato accostato anche al Milan in tempi recenti.

Salvo colpi di scena, a fine stagione Ciprian Tatarusanu lascerà Milanello e verrà sostituito da un nuovo vice Mike Maignan. Il rumeno è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare.

Il suo rendimento non ha sempre convinto e per questo il Milan vuole un 12esimo in grado di dare maggiori garanzie. Anche se le ultime sue presenze non erano state affatto negative, ci sono state più prestazioni nelle quali ha avuto delle incertezze. Inoltre, è apparso abbastanza evidente che la squadra non si fidi completamente di lui.

In occasione del derby di campionato contro l’Inter sono stati ben sei i compagni che lo hanno sgridato dopo un errore. La sensazione è che dirà addio alla maglia rossonera tra pochi mesi. Paolo Maldini e Frederic Massara sembrano avere già le idee chiare sul sostituto: Marco Sportiello.

Milan, non solo Sportiello: un altro portiere si “propone”

Sportiello è in scadenza con l’Atalanta e può essere tesserato a parametro zero. Ci sono stati già contatti con il suo agente Giuseppe Riso ed è trapelata anche l’esistenza di un accordo. Non ci sono ancora le firme, però potrebbe trattarsi di una formalità. Ovviamente, finché il contratto non viene siglato rimangono aperte anche altre ipotesi.

Un nome accostato di recente al Milan è quello di Guillermo Ochoa. Il suo contratto con la Salernitana scade a giugno, però c’è un’opzione per il prolungamento. Il 37enne messicano si è ben comportato da quando è arrivato in Italia e spera nella chiamata di una squadra più importante.

Intervistato da Marca, si è così espresso sul suo futuro: “Sono venuto in Italia per avere un’altra sfida. Mi sento bene mentalmente e fisicamente, il ritiro è lontano. Ora che ho il passaporto spagnolo guardo più serenamente al futuro. Milan e Inter? Con calma, ci sono stati approcci da altri club, ma i rumors a volte sono inutili. I club italiani importanti sanno che ho il passaporto comunitario, quindi è tutto più semplice. Spero di poter giocare in Champions League. Non ho mai giocato in un grande club perché la questione passaporto faceva la differenza. In estate posso essere libero“.

Ochoa resterà in Italia?

Ochoa non si è sbilanciato in modo chiaro su una squadra, però ha ammesso che gli piacerebbe giocare in Champions League. Certamente una chiamata del Milan non lo lascerebbe indifferente, anche se diventare il vice Maignan significherebbe avere pochissimo spazio. Dato che lui vuole disputare anche il prossimo Mondiale, forse preferirà un club che gli possa dare minutaggio maggiore.

L’esperto portiere messicano è stato accostato pure all’Inter, che lascerà partire Samir Handanovic a fine stagione. Anche in questo caso, diventando il vice di André Onana avrebbe scarse chance di giocare. Ochoa dovrà scegliere l’opzione migliore per il suo futuro. Le richieste non gli mancano, né in Italia né nel resto d’Europa. E pure il suo Messico è sempre pronto a riaccoglierlo, in particolare il Club America.