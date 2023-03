Leao è pronto per la Champions: “Solo io e te contro il mondo” (FOTO)

Leao è carico in vista di Tottenham-Milan di Champions: lo testimonia anche un tweet che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale.

Domani sera il Milan è atteso a una partita difficilissima in casa del Tottenham. Gli Spurs sono forti davanti al proprio pubblico e servirà una prestazione di altissimo livello per guadagnare l’accesso ai Quarti di Champions League. Inoltre, il Diavolo non ha dei precedenti esaltanti contro le squadre inglesi…

Per avere la meglio sul Tottenham sarà sicuramente importante la prova di Rafael Leao, che ha scontato una giornata di squalifica in campionato e che a Londra è chiamato a fare la differenza. È il giocatore offensivo più forte della formazione di Stefano Pioli e ci si aspetta che sia in grado di incidere sfruttando le sue enormi qualità.

Considerando che Olivier Giroud potrebbe non esserci a causa di un attacco febbrile, il peso dell’attacco potrebbe finire soprattutto sulle sue spalle. Il portoghese non può fallire, quello di domani sera è un match importante anche per dimostrare ulteriormente il suo valore. La vetrina ideale per far vedere che può fare la differenza anche in una partita decisiva di Champions League contro un’avversaria molto forte.

Rafael Leao carico per Tottenham-Milan

Leao ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e chiede molti soldi per il rinnovo. Per giustificare le sue richieste sarebbe utile una grande prova in Inghilterra. E anche nell’ottica di attirare altre offerte sarebbe importante prendersi la scena a Londra. Più di una volta il suo valore è stato messo in discussione a causa di una continuità di rendimento che non sempre presente. Contro il Tottenham ha un’occasione ghiotta da sfruttare.

Just me and you against the world ❤️ pic.twitter.com/riZ4zEixD7 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) March 6, 2023



Sul suo profilo ufficiale Twitter l’esterno portoghese ha pubblicato una sua foto col pallone della Champions League accompagnata dal seguente messaggio: “Solo io e te contro il mondo“. Una frase semplice ma che sembra mostrare la carica di Rafa in vista della sfida contro il Tottenham.

Tanto della qualificazione ai Quarti passerà tra i suoi piedi. Ha velocità, dribbling e tecnica per fare male alla squadra di Antonio Conte. Da seconda punta forse non riesce a esprimersi al meglio, però deve essere bravo ad adattarsi. Dovrà fornire una prova di maturità, oltre che di qualità, domani sera.

I numeri di Rafa in Champions League

Leao ha debuttato in Champions League nella scorsa stagione. Nella fase a gironi che ha visto il Milan arrivare ultimo dietro a Liverpool, Atletico Madrid e Porto ha messo insieme 4 partite con 1 gol e 1 assist. La rete l’ha realizzata a San Siro contro i Colchoneros in una parta nella quale ha anche colpito una clamorosa traversa con una fantastica rovesciata e che i rossoneri hanno perso a causa di decisioni arbitrali sbagliate.

In questa edizione della Champions ha collezionato 1 gol e 3 assist in 7 match. È andato a rete nella fase a gironi nel successo esterno contro la Dinamo Zagabria. Sicuramente ci si aspetta qualcosa di più a livello realizzativo da un giocatore con le sue doti. Vedremo se contro il Tottenham sfornerà una prestazione da top player.