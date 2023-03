Milan-Salernitana in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 26esima giornata del campionato Serie A 2022/2023.

Dopo aver conquistato la qualificazione ai Quarti di Champions League, il Milan è chiamato a vincere in Serie A contro la Salernitana a San Siro. Importante approfittare dei risultati negativi di Inter, Lazio, Roma e Atalanta.

Serie A, Milan-Salernitana: cronaca e risultato live della partita

10′ – Accelerazione di Leao, che prova il tiro di destro dalla distanza e trova un avversario pronto a respingerlo.

9′ – Salernitana molto intraprendente, il Milan deve ancora ingranare.

8′- Grande giocata di Mazzocchi, che si infila bene in area rossonera e poi trova Giroud a deviare il suo tiro.

4′ – Discreti ritmi in questi primi minuti.

1′ – Match iniziato a San Siro!

Alle 20:45 l’arbitro La Penna fischierà l’inizio del match.

Le formazioni ufficiali della partita

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Tonali, Pobega, Vranckx, De Ketelaere, Ibrahimovic, Origi, Rebic. Allenatore: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe; Lovato, Sambia, Crnigoj, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bonazzoli, Botheim, Piatek, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: Federico La Penna di Roma.