“Su Theo Hernandez c’era rigore”: la moviola della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi da moviola di Milan-Salernitana: c’era rigore su Theo Hernandez?

Il Milan delude contro la Salernitana. Dopo la grande prestazione in Champions League contro il Tottenham, ci si aspettava una vittoria a San Siro. Invece, il pareggio per 1-1 lascia tanta amarezza. Una chance sprecata.

La squadra di Stefano Pioli non ha approfittato dei risultati negativi di Inter, Lazio, Roma e Atalanta. Poteva agganciare i nerazzurri al secondo posto della classifica, invece è quarto a -2 dai cugini, a -1 dai biancocelesti e a +1 sui giallorossi. Inspiegabile come i campioni d’Italia possano aver fatto una super partita a Londra e dopo cinque giorni non siano stati capaci di battere la Salernitana.

Il passaggio del turno in Champions League avrebbe dovuto dare ulteriori energie e motivazioni, invece c’è stata una prova sottotono. Non è giustificabile questo pareggio. La speranza è che a fine campionato non pesi sulla classifica. E attenzione sabato, la trasferta contro l’Udinese nasconde non poche insidie.

Milan-Salernitana: manca un rigore ai rossoneri?

Il Milan ha perso per colpe proprie, ma comunque ci sono delle decisioni arbitrali che hanno lasciato qualche perplessità. I rossoneri si sono lamentati per due calci di rigore non concessi dall’arbitro Federico La Penna.

Al 64′ Theo Hernandez finisce a terra dopo essere stato sbilanciato da Coulibaly. Secondo La Gazzetta dello Sport, il contatto non è leggero e andava sanzionato con un penalty. Invece il direttore di gara ha lasciato correre e il VAR non è intervenuto.

Al 70′ La Penna fischia un rigore al Milan per fallo di Bradaric su Ismael Bennacer. Il VAR interviene e richiama l’arbitro all’on field review. Dopo aver rivisto l’azione al monitor, il fischietto romano ha cancellato il penalty precedentemente assegnato. La Gazzetta dello Sport scrive che non c’erano gli estremi per concedere il tiro dagli 11 metri.