Ibrahimovic capitano, scelta della squadra: il retroscena

In Udinese-Milan ci sarà Ibrahimovic capitano e per la prima volta titolare dopo tanto tempo: emerge anche un retroscena sulla fascia.

Zlatan Ibrahimovic è tornato dal lungo infortunio per essere protagonista e questa sera ha una grande chance. Stefano Pioli lo ha inserito nella formazione titolare, complice anche l’assenza di Olivier Giroud per squalifica.

Ma se il suo impiego dal primo minuto era abbastanza prevedibile, invece c’è un altro aspetto che rappresenta una novità. Infatti, il 41enne svedese indosserà la fascia da capitano in questa partita a Udine. Diventa così il giocatore più vecchio nella storia rossonera ad averla indossata. Inoltre, per lui è la prima volta assoluta da quando veste la maglia del Diavolo.

Come spiegato da Milan TV e Sky Sport, dietro la scelta di dare la fascia a Ibrahimovic c’è lo zampino della squadra. Il capitano avrebbe dovuto essere Ismael Bennacer, però il gruppo ha deciso di dare i gradi a Zlatan come omaggio per il suo ritorno da titolare 419 giorni dopo l’ultima volta. Un bellissimo gesto che testimonia la stima e il rispetto dei compagni nei suoi confronti. Chiaramente, lui è carichissimo e spera di fare la differenza contro l’Udinese.

Pioli su Ibra e Udinese-Milan

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport prima di Udinese-Milan e ha parlato di Ibra titolare e capitano: “Credo che sia stato un gesto di Bennacer, che doveva essere capitano. Zlatan rappresenta tanto per noi, dentro e fuori dal campo. C’è tanta soddisfazione per il suo ritorno“.

Pioli non si fida della squadra di Andrea Sottil: “L’Udinese è una squadra molto compatta e che difende molto bene con tanti calciatori. Gioca un calcio diretto sui due attaccanti. La partita sarà difficile. Vogliamo provare ad approcciarla bene, a controllare la partita e a vincerla“.

Il mister spiega che il gruppo non pensa al Napoli e alla Champions League: “Siamo concentrati su questa partita. Al Napoli ci penseremo quando arriverà il momento della Champions. La gara di stasera è troppo importante, in campionato dobbiamo tornare a fare punti. La classifica è molto corta, vogliamo essere protagonisti e competitivi. Conosciamo le difficoltà della gara, ma sappiamo anche che abbiamo le qualità per interpretarla nel modo giusto“.