Udinese-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 27esima giornata del campionato Serie A 2022/2023.

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina e il pareggio contro la Salernitana, il Milan vuole tornare a vincere. Stasera va in scena alla Dacia Arena contro l’Udinese, avversaria spesso ostica da affrontare.

Serie A, Udinese-Milan: cronaca live e risultato in tempo reale

45’+1′ – IBRAHIMOVIC SBAGLIA IL RIGORE.

45′ – RIGORE PER IL MILAN! Braccio largo di Bijol sul tocco di Leao, Doveri dopo l’on field review concede il penalty.

40′ – Tiro a giro improvviso di Leao, Silvestri si allunga alla sua sinistra e mette il pallone in corner.

39′ – Bella azione dell’Udinese, ma conclusa non bene da un colpo di testa di Success, Maignan in presa alta blocca facile.

36′ – Milan pericoloso con Brahim Diaz, però i rossoneri non sfondano.

28′ – Punizione insidiosa di Bennacer da posizione defilata, Beto di testa respinge in corner.

27′ – Ammonito Perez per trattenuta netta su Saelemaekers.

23′ – Conclusione centrale di Leao dall’interno dell’area, Silvestri para senza affanni.

23′ – Saelemaekers prova un tiro di sinistro da fuori area, Silvestri blocca facilmente.

21′ – Il Milan prova a reagire.

16′ – Quasi solo Udinese finora.

15′ – Conclusione di Walace dalla distanza, pallone deviato in corner.

14′ – Punizione potente di Ibrahimovic, palla alto non di molto.

9′ – GOL UDINESE. Pereyra sblocca il match. L’argentino con un destro sporco dall’interno dell’area beffa Maignan, che è rimasto sorpreso visto che il pallone è passato sotto le gambe di Bennacer.

8′ – Friulani insidiosi anche sull’angolo, però Becao di testa non riesce a indirizzare bene il pallone verso la porta.

7′ – Udinese ancora pericolosa, Success serve bene Samardzic per la conclusione dall’interno dell’area, ma Ballo-Touré contrasta il serbo e concede corner.

4′ – Success prova il tiro di sinistro dalla distanza, pallone ampiamente fuori.

1′ – Partiti a Udine!

Alle ore 20:45 l’arbitro Doveri fischierà l’inizio della sfida.

Le formazioni ufficiali della partita

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ezhibue, Samardzic, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Success. A disp.: Padelli, Piana; Abankwah, Ebosele, Zeegelaar; Arslan, Lovric; Nestorovski, Pafundi, Thauvin. All.: Sottil.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Touré; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Mirante, Tatarusanu; Calabria, Florenzi, Gabbia, Kjaer; Adli, Bakayoko, Krunic, Pobega, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebic. All.: Pioli.