Contratto pronto: Milan spiazzato, vola in Germania

Il Milan lo aveva seguito molto da vicino, ma ora pare stia flirtando con un club in Germania pronto ad offrirgli un contratto da tre anni

Il Milan sta facendo di tutto per garantirsi i successi che merita, ma sembra che il mercato stia creando qualche difficoltà per Maldini e Massara. I manager erano orientati verso acquisti di spessore, ma senza pesare troppo sulle casse del club, per questo avevano trovato la soluzione ideale che ora sta sfumando sempre più.

Il club rossonero è attualmente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e non vuole lasciare nulla al caso per garantirsi un posto nella massima competizione europea. Ma non solo: il Milan sta lottando anche per la semifinale dell’attuale Champions, che sembra ormai essere alla portata dei rossoneri. In questo contesto, ogni acquisto può essere decisivo per l’obiettivo della squadra.

Il Milan sta attualmente preparando le tre sfide che lo attendono contro il Napoli, una delle squadre più in forma del momento. Dopo aver quasi consolidato il primo posto in classifica, il Napoli sembra determinato a superare i quarti di Champions e volare verso la semifinale. Il Milan, tuttavia, non si arrende facilmente e cerca di tenere il passo dei partenopei. In questo contesto, ogni giocatore può fare la differenza per i rossoneri.

In ogni caso, il Milan non può permettersi di perdere l’obiettivo Champions League e la lotta per almeno il quarto posto in classifica. La squadra di Pioli ha dimostrato di avere carattere e qualità, ma ha bisogno di solidità e sicurezza a maggior ragione a centrocampo dove si ritrova senza alternative valide a Bennacer e Tonali. Il mercato del Milan, quindi, è ancora aperto e ci saranno sicuramente altre occasioni per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Calciomercato, sorprende il Milan e vola in Germania: i dettagli

Il centrocampo è stato uno dei punti deboli del Milan in questa stagione e Maldini e Massara stavano seguendo da vicino un nuovo rinforzo da portare a mister Pioli. Il giocatore spagnolo sarebbe potuto arrivare a parametro zero, una vera e propria occasione di mercato per il Diavolo. Tuttavia, sembra che ora stia per trasferirsi in Germania, tradendo il mercato del Milan.

In queste ore, tuttavia, todofichajes.com riporta la notizia che Dani Ceballos potrebbe tradire il Milan e trasferirsi in Germania. Il centrocampista spagnolo è da tempo nel mirino dei rossoneri, ma sembra che ora sia vicino a firmare per il Lipsia.

La notizia ha creato malumori tra i tifosi del Milan, che speravano di vedere il giocatore spagnolo in maglia rossonera.

La situazione difficile a Madrid aveva portato Ceballos a seguire altre strade come quella del Real Betis, sua prima destinazione in caso di mancato rinnovo con i Blancos. Ma ora sembra proprio il club tedesco ad aver avanzato l’offerta più importante.

Ceballos-Lipsia: già pronto un contratto

Il Lipsia avrebbe già offerto un contratto triennale al centrocampista spagnolo. Se il trasferimento dovesse andare in porto, sarebbe un duro colpo per il Milan. Nonostante ciò, il Diavolo sembra determinato a trovare il giusto rinforzo per il centrocampo, anche se dovrà probabilmente cercare altre opzioni sul mercato.