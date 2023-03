Chi è Marko Grujic, un mediano alla Kessié: ruolo e caratteristiche

Marko Grujic non è una novità per il calcio e le sue doti alla Kessié farebbero comodo al Milan, unico nodo da sciogliere è il contratto

Il Milan sta lavorando duramente per rinforzare il suo centrocampo. Le partenze di Hakan Calhanoglu e di Franck Kessié nel corso di questi ultimi anni, hanno lasciato vuoti significativi in questa zona del campo, e il club rossonero sta cercando di colmare questi gap il più presto possibile.

In questa ricerca, il Milan ha recentemente accostato il nome di Marko Grujic al club rossonero.

Sul calendario del Milan sono ben impressi tre incontri che potrebbero condizionare l’intera stagione. Sia in campionato che in Champions League il Diavolo incontrerà il Napoli, ormai consolidato al primo posto in campionato e diretto ad un posto nella semifinale della coppa europea.

Se il Milan vuole continuare a lottare per gli obiettivi stagionali, deve adeguare la sua squadra alle esigenze dell’allenatore Stefano Pioli. Grujic sembra essere il giocatore giusto per fare questo passo in avanti. Il giocatore serbo ha le caratteristiche fisiche e tecniche necessarie per diventare un centrocampista di spessore e fornire un valore aggiunto alla squadra del Milan.

Milan, occhi su Grujic: chi è il centrocampista del Porto

Marko Grujic potrebbe ben presto diventare l’obiettivo di mezza Europa. Sostanza fisica e classe sono doti difficili da trovare in un giocatore così giovane, e il Milan è solo uno dei club che ha mostrato interesse per il centrocampista serbo. Il Porto sta cercando di mantenere Grujic, ma le sue recenti prestazioni hanno fatto sì che numerosi club europei siano interessati a lui.

Grujic è un centrocampista molto interessante, con doti tecniche simili a quelle di Kessié, ma nel ruolo di mediano. Il giocatore di 26 anni è cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa, squadra serba che ha lanciato numerosi talenti nel mondo del calcio. La sua esperienza si è poi allargata a livello internazionale, con esperienze in Premier League, campionato tedesco e ora in Liga portoghese con il Porto.

Marko Grujic, con i suoi 190 centimetri di altezza, potrebbe offrire al Milan un’opzione importante in fase di costruzione del gioco. Il giocatore ha anche dimostrato una buona predisposizione per il gioco aereo, essenziale per la crea di un centrocampo forte. Inoltre, la sua esperienza in diversi campionati europei lo rende un elemento affidabile per qualsiasi squadra che lo abbia tra le sue fila.

Maldini e Massara hanno già dimostrato di recente di saper scegliere i giocatori giusti per rinforzare la squadra, dunque i tifosi si fidano di loro. Gli unici nodi da sciogliere riguardano il contratto e il costo del cartellino che potrebbe formulare il Porto.