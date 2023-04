Rafael Leao, la conferma dopo Napoli-Milan: le parole non lasciano dubbi

La partita Napoli-Milan ha dato una conferma importante su Leao: arrivando anche a “smentire” quanto detto tempo addietro da Pioli.

Finalmente abbiamo rivisto un Rafael Leao esprimersi sui livelli che lo hanno reso grande protagonista dell’ultimo Scudetto rossonero. A Napoli una grande prestazione, fatta di buone giocate e di due gol importantissimi. Deve continuare così adesso.

La sua ultima rete era datata 14 gennaio e da settimane c’erano tante critiche nei confronti del portoghese. Alcune legittime, perché effettivamente in campo non stava avendo un rendimento all’altezza di un giocatore che chiede un contratto molto ricco per firmare il rinnovo. Se vuoi 7 milioni di euro netti annui, devi essere decisivo e rendere da campione. Lui ha tutto per diventare un top player e speriamo che la prova offerta allo stadio Diego Armando Maradona lo sblocchi definitivamente.

Il ruolo di Rafa Leao

Stefano Pioli per Napoli-Milan ha deciso di abbandonare il modulo con la difesa a tre e di fatto ha schierato un 4-3-3, con Ismael Bennacer che spesso si alzava anche neutralizzare Stanislav Lobotka. Con questa disposizione, Leao è tornato ad agire da esterno sinistro offensivo puro e l’ottima prestazione non è un caso.

Sicuramente l’approccio mentale suo e della squadra è stato molto migliore rispetto a quello delle precedenti partite di campionato, fattore che incide senza dubbio. Ma la posizione ideale di Rafa in campo è quella che abbiamo visto ieri sera e in tante altre occasioni.

Quando ci fu il cambio di modulo, Pioli rivelò che lo stesso giocatore gli aveva confidato che preferisce agire da seconda punta. Tuttavia, Leao al termine di Napoli-Milan ha fatto definitivamente chiarezza in un’intervista concessa a Paramount+: “Mi sento più a mio agio da esterno largo a sinistra, aspettando il pallone e anche facendo tagli verso l’interno. A volte, quando mi sposto verso il centro, penso di non avere lo spazio per girarmi e puntare l’avversario. Preferisco giocare con questo sistema“.

I numeri stagionali di Leao

Con la prestazione offerta contro la squadra di Luciano Spalletti, ora il portoghese sale a 11 gol in 36 presenze totali. Da aggiungere anche 10 assist al bottino complessivo. Numeri ottimi e che possono essere ulteriormente migliorati, visto che mancano 10 partite di Serie A e almeno 2 di Champions League.

Nella scorsa stagione Leao chiuse con 14 reti e 12 assist in 42 match, certamente proverà a fare meglio in questa. Ha tutto per riuscirci, deve solo riuscire ad essere costante nelle performance e fare un passo avanti soprattutto sul piano mentale. Come ha detto Pioli nel post partita di Napoli e diverse altre volte, Rafa può diventare un campione.