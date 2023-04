Roma-Milan in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Roma-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della gara di campionato valida per la 32esima giornata di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli torna in campo questo pomeriggio ospite della Roma allo Stadio Olimpico. Una gara che può rappresentare un crocevia fondamentale. Rossoneri e giallorossi occupano rispettivamente quarto e quinto posto della classifica, a pari punti. La scontro diretto odierno può cambiare gli equilibri in modo cruciale, dato che mancano soltanto sei gare alla fine del campionato. Roma e Milan non vogliono assolutamente perdere un posto tra le prime quattro della classifica di Serie A e quindi aggiudicarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo, oggi è atteso un match di fuoco all’Olimpico.

Fischio d’inizio alle ore 18.00. Segui con MilanLive.it in diretta testuale la gara.

Roma-Milan, le formazioni ufficiali

Formazione Roma (3-4-1-2): Rui Patrício; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti. A disp.: Boer, Svilar; Bove, Camara, Tahirović, Volpato, Zalewski; Dybala, El Shaarawy, Solbakken. All.: Mourinho.

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All.: Pioli. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Adli, Saelemaekers, Vranckx, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi.