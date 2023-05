Milan-Cremonese in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita della 33esima giornata del campionato Serie A 2022/2023.

Dopo il pareggio in trasferta contro la Roma, il Milan ospita la Cremonese a San Siro. All’andata allo stadio Giovanni Zini fu 0-0, stavolta i rossoneri ambiscono a un risultato diverso. La lotta per l’accesso alla prossima Champions League è in una fase cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-CREMONESE

Serie A, Milan-Cremonese: cronaca e risultato in tempo reale

–

Alle ore 21 l’arbitro Luca Pairetto darà il via alla partita.

Le formazioni ufficiali della partita a San Siro

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Brahim Diaz; Origi. Allenatore: Pioli

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Chiriches, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi; Galdames; Buonaiuto, Afena-Gyan. Allenatore: Ballardini.

Turnover pesante per Pioli, che pensa anche ai prossimi impegni contro Lazio e Inter. Spazio a diverse seconde linee, chiamate a sfruttare l’occasione. A partire da Aster Vranckx, Charles De Ketelaere e Divock Origi: si sono visti poco o hanno deluso in questa stagione. Devono riuscire a farsi trovare pronti stasera a San Siro. Il loro futuro è incerto e delle buone prestazioni in questo finale possono metterli in una migliore posizione.