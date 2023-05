Milan-Lazio in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 34esima giornata del campionato Serie a 2022/2023.

Il Milan è chiamato a vincere oggi a San Siro contro la Lazio. Il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League può essere condizionato da questo scontro diretto. In caso di mancato successo, il raggiungimento dell’obiettivo diventerebbe molto complicato.

Alle ore 15:00 l’arbitro Rapuano darà il via alla sfida.

Le formazioni ufficiali a San Siro

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw, Adli, Bakayoko, Diaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx, De Ketelaere, Origi, Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Maximiano, Fares, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu, Basic, Bertini, Cancellieri, Pedro, Romero. Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Rapuano di Rimini.