Leao gioca domani? Probabilmente no, ma c’è ancora una (piccola) speranza

C’è ancora una minima possibilità di vedere Leao in campo nell’Euroderby di domani. Le ultime news da Milanello

Rafael Leao giocherà o no l’Euroderby in programma domani? I tifosi non chiedono altro. E la risposta è… probabilmente no. Sì, probabilmente, perché una speranza (piccola, molto piccola) ancora c’è.

Durante questa giornata di vigilia di semifinale di Champions non si è parlato d’altro, fin dalle prime ore del mattino. Leao non ha preso parte all’allenamento di rifinitura con il resto della squadra ma ha svolto lavoro personalizzato sul campo. Una buona notizia considerando che, come vi abbiamo raccontato, ieri ha fatto solo palestra e terapie. Purtroppo però i tempi sono stretissimi: il Milan ha giocato solo tre giorni fa e non ha avuto di lavorarci come avrebbe voluto. Il calciatore e lo staff medico ci stanno provando ma con una parola d’ordine ben chiara: non rischiare. Ecco perché la speranza di vederlo in campo domani c’è ma è davvero ridotta.

Infortunio Leao, il piano del Milan e di Pioli

Come annunciato da Stefano Pioli in conferenza stampa, Leao domani mattina farà il test definitivo: “Se dovesse essere pulito, lo convocherò e giocherà titolare. Altrimenti non sarà dei nostri“. Insomma, il concetto è molto chiaro: l’allenatore vuole una squadra al top della condizione: se Rafa riuscirà a garantirlo nel test di domani mattina allora sarà in campo, altrimenti il tecnico preferirà dare spazio a chi è in forma. E, a proposito di questo, Saelemaekers è senza alcun dubbio fra i più brillanti dell’ultimo periodo (e non solo fisicamente).

La sensazione è che se domani il Milan giocasse una finale allora Leao sarebbe certamente titolare. Ma la qualificazione si conquista in 180′ (se non di più) e quindi si preferisce gestirlo per averlo invece al massimo la prossima settimana nel match di ritorno. Un piano che non fa una piega. L’aspetto positivo di tutto questo è che, a differenza di quanto si pensava dopo il risultato degli esami, non ci saranno problemi per il suo rientro il 16 maggio.

Alexis Saelemaekers, è il tuo momento

Leao probabilmente out e quindi: chi potrebbe giocare al suo posto? Nella testa di Pioli, al momento, sembra esserci una e una sola opzione: Alexis Saelemaekers, entrato molto bene anche sabato contro la Lazio proprio al posto di Rafa sulla corsia a sinistra.

Le alternative di certo non mancano e chissà che l’allenatore non possa sorprenderci. C’è Rebic, che nel corso di questi anni è sempre stato considerato il sostituto naturale di Rafa; c’è Origi, che ha giocato in quel ruolo (senza grandi risultati) contro la Cremonese; c’è anche l’opzione Brahim Diaz, con invece Messias dall’altra parte. Tutte opzioni concrete e di valore ma che non dovrebbero essere prese in considerazione, almeno non dal primo minuto. Esclusi colpi di scena, infatti, sarà Saelemaekers a sostituire Leao. Una scelta che appare scontata visto il momento di Alexis, fra i migliori sotto tutti i punti di vista. Una grande occasione per lui, da sempre (e inspiegabilmente) sottovalutato da molti, tifosi rossoneri compresi.