Milan-Inter in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale dell’andata della semifinale della Champions League 2022/2023.

Il momento è arrivato. Milan e Inter affrontano il primo round della semifinale di Champions League. In un San Siro tutto esaurito vanno in campo due squadre che sicuramente non si aspettavano di arrivare fino a qui in Europa. I tifosi ora sognano la finalissima di Istanbul.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-INTER

Champions League, Milan-Inter: cronaca e risultato della partita

Alle ore 21:00 l’arbitro Gil Manzano fischierà l’inizio del match a San Siro.

Le formazioni ufficiali del Derby

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw, Pobega, De Ketelaere, Messias, Rebic, Origi. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. A disposizione: Cordaz, Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij, Zanotti, Asllani, Bellanova, Brozovic, Gagliardini, Gosens, Correa, Lukaku. Allenatore: S. Inzaghi.

Rafael Leao non è neppure in panchina del Milan. Stamattina ha fatto un test a Milanello per verificare le sue condizioni, ma evidentemente non è in una condizione idonea per giocare.