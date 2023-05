Sky – Rinnovo Leao, ecco il giorno della firma: la conferma

Rafael Leao e il Milan ancora insieme! Come pronosticato, arriverà a breve la firma del portoghese sul nuovo contratto. E’ stata fissata la data: tutti i dettagli

Una trattativa delle più complicate, ma che finalmente è arrivata al suo compimento. Dopo un anno di tira e molla, con tanti, troppi attori a voler voce nella vicenda, il rinnovo di Leao è ormai cosa fatta. La notizia circola da giorni, con lo stesso Paolo Maldini che ha confermato con certezza il prolungamento della stella portoghese. Il DT rossonero si è infatti espresso al termine di Inter-Milan, semifinale di Champions League che ha visto i rossoneri uscire sconfitti. “Il rinnovo di Leao è vicinissimo, e arriverà sicuramente” aveva dichiarato Maldini martedì sera.

Come riferito da Matteo Moretto ai microfoni di MilanLive.it qualche giorno fa, il nuovo contratto, in realtà, Leao lo ha già firmato. Rafael ha rinnovato col Milan per altri cinque, sino al 2028 dunque. Grosso adeguamento dell’ingaggio per lui: da 1,5 milioni, percepiti sino ad oggi, l’esterno andrà a guadagnare 5 milioni di euro netti a stagione più cospicui bonus, sino a toccare probabilmente i 7 milioni. Un ingaggio assai meritato per un giocatore decisivo come Rafael Leao.

E’ stato il giocatore a scegliere e decidere con convinzione la sua permanenza al Milan. La sua volontà ha dunque fatto la differenza, come confermato dallo stesso Maldini di recente. I tifosi non vedono l’ora di assistere all’ufficialità del rinnovo di Leao. Quando? Oggi è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, a rendere noti nuovi dettagli fondamentali.

Leao, finalmente la firma: risolto il contenzioso con lo Sporting

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella riuscita della trattativa del rinnovo è stata decisiva la risoluzione del contenzioso con lo Sporting Lisbona. Un ruolo cruciale lo ha avuto il Lille, che si è incaricato di pagare l’intera multa da 16,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 3 milioni di interessi. Sarà dunque il club francese, lo stesso che ha accolto Leao nel 2018 da svincolato, a saldare l’intero importo secondo l’esperto di mercato. Il Milan e il giocatore dovrebbero rimanere fuori da tale ingente spesa. Anche se giorni fa, sempre Moretto aveva parlato di una compartecipazione del club rossonero al pagamento della multa. Questo punto potremo averlo sicuramente più chiaro tra qualche giorno.

Ma andiamo alle liete notizie. Gianluca Di Marzio fa sapere che il giocatore portoghese firmerà il nuovo contratto nella giornata di lunedì. Tra quattro giorni dunque, è atteso a Casa Milan per mettere nero su bianco la sua volontà. Come anticipato anche nei giorni scorsi, sarà presente una nuova clausola rescissoria nel nuovo contratto, pari a 175 milioni di euro. Di 25 milioni più alta rispetto alla precedente dunque (150 milioni). Al Lille, nonostante il rinnovo, rimarrà una percentuale sulla futura rivendita.

Non ci resta che aspettare lunedì per assistere al rinnovo più importante e spinoso degli ultimi tempi, portato a termine con merito da Paolo Maldini e Frederic Massara. Non era facile, ma l’obiettivo è stato raggiunto.