La diretta live di Milan-Sampdoria, anticipo della 36a giornata di Serie A. Risultato in tempo reale e aggiornamenti minuto per minuto da San Siro

Il Milan sfida la Sampdoria nella 36^ giornata di Serie A nella penultima partita dell’anno allo stadio San Siro. I rossoneri devono fare risultato per rimanere aggrappati all’obiettivo quarto posto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-SAMPDORIA

Milan-Sampdoria: cronaca e risultato in tempo reale

9′ – GOL MILAN! LEAO! Ottima palla di Brahim Diaz per Rafa, che in area davanti a Ravaglia non fallisce.

8′ – Il Milan chiede un calcio di rigore per un presunto fallo su Theo Hernandez .

6′ – Brutta palla persa da Leao, la Sampdoria si fa pericolosa ed è fondamentale Thiaw ad anticipare Djuricic in area.

5′ – Messias prova il sinistro dalla distanza, palla alta.

1′ – Dopo un minuto di silenzio per le vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna, si parte a San Siro!

Alle ore 20:45 l’arbitro Fournier fischierà l’inizio della partita.

Le formazioni ufficiali della partita

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli

Sampdoria (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Gunter, Nuytinck, Augello; Leris, Winks, Rincon, Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic

Arbitro: Fourneau.