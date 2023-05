Asse Milan-Lille, altro affare: un nuovo esterno per Pioli

Il Milan rinforzerà il proprio reparto offensivo e ha messo nel mirino un talento del Lille, squadra dalla quale prese Leao nel 2019.

La squadra di Stefano Pioli deve essere rinforzare in ogni settore, la stagione attuale ha messo a nudo tutti i difetti. Forse la vittoria dello scorso Scudetto ha un po’ illuso di avere un organico già sufficientemente forte per quanto riguarda alcuni ruoli.

Il Milan non si è rinforzato sulle fasce offensive, dove c’è solamente Rafael Leao che ha disputato un’annata davvero positiva. Il portoghese è andato in doppia cifra con gol e assist, il suo contributo è sotto gli occhi di tutti. Invece, i colleghi hanno fatto molto poco. Ante Rebic come suo vice è stato una grossa delusione e la coppia Messias-Saelemaekers a destra ha confermato i propri limiti.

Calciomercato Milan, ala d’attacco dalla Francia?

Paolo Maldini e Frederic Massara sanno che devono porre rimedio alle mancanze della squadra. Nel prossimo calciomercato estivo sarà vietato sbagliare. A Pioli servono più giocatori incisivi nel reparto offensivo, che non può ancora dipendere da Leao e da Giroud. Servono delle valide alternative, anche per il ruolo di centravanti.

Secondo quanto riferito dal giornalista kosovaro Arlind Sadiku, tra gli esterni nel mirino del Milan ci sarebbe anche Edon Zhegrova. Il 24enne nato in Germania gioca in Francia con la maglia del Lille, club con il quale i rossoneri vantano ottimi rapporti. Da lì sono arrivati Leao e Maignan, due non a caso.

Il nazionale kosovaro è un’ala destra che in questa stagione ha messo insieme 4 gol e 5 assist in 24 partite. Numeri non impressionanti. È approdato al Lille nel gennaio 2022 per 7 milioni di euro, dopo le esperienze con Genk e Basilea. Il portale specializzato Transfermarkt conferma che anche oggi il cartellino ha quel valore di mercato.

Il Milan lo seguiva già quando giocava in Belgio e Samir Ujkani, portiere kosovaro con una lunga militanza in Italia, lo aveva consigliato al club rossonero. Il patria qualcuno definiva Zhegrova come “nuovo Messi”, ovviamente una definizione esagerata. Però il giocatore è uno veloce e abile nel dribbling, potrebbe fare comodo a Pioli sulla fascia destra. Sicuramente dovrebbe fare più gol e più assist per essere ciò di cui ha bisogno l’allenatore rossonero.

Nell’estate 2012 era stato organizzato un Milan Junior Camp a Pristina e tra i giovani che si misero in mostra ci fu Zhegrova, eletto migliore giocatore della settimana. Dopo essere stato anche invitato a giocare un’amichevole a San Siro con altri connazionali, non venne ingaggiato.