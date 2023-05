Giroud 14 anni dopo Inzaghi: cosa è successo in Milan-Sampdoria

Giroud ha fatto una cosa che al Milan era riuscita l’ultima volta a Inzaghi nel lontano 2009: il dato sicuramente sorprende.

Nonostante i quasi 37 anni, Olivier Giroud in questa stagione ha dimostrato di avere ancora qualcosa da dare. Ovviamente, per la prossima stagione il Milan deve trovare un centravanti che possa dargli il cambio e garantire un buon numero di gol.

Il francese ha messo insieme 16 gol e 7 assist nelle 45 presenze stagionali con la maglia rossonera. Da non dimenticare il suo contributo alla Francia nel Mondiale disputato in Qatar: 4 reti in 6 presenze. Numeri di tutto rispetto. Quando Paolo Maldini e Frederic Massara lo avevano portato in Italia nel mercato estivo 2021, qualcuno aveva dei dubbi, ma i fatti hanno dato ragione alla dirigenza milanista.

Giroud come Pippo Inzaghi: rotto un tabù nel Milan

Ieri sera il Milan ha sconfitto 5-1 la Sampdoria e Giroud è stato un grande protagonista con 3 gol realizzati. Il primo con un colpo di testa, il secondo su calcio di rigore e il terzo dopo aver vinto un duello fisico con Nuytinck.

Oliviero ha anche rotto un tabù. Infatti, l’ultima tripletta di un numero 9 rossonero in Serie A risaliva al 19 aprile 2009. Allora fu Filippo Inzaghi a realizzare 3 reti in un Milan-Torino 5-1. Incredibile quanto tempo sia passato.

Prima di Olivier Giroud in #MilanSampdoria, l’ultima tripletta di un numero 9 del Milan in Serie A risaliva al 19 aprile 2009: Filippo Inzaghi in Milan-Torino 5-1. — Giuseppe Pastore (@gippu1) May 20, 2023

L’ultimo giocatore del Milan ad aver fatto tris in campionato a San Siro era stato Carlos Bacca: il 21 agosto 2016 nel 3-2 contro il Torino. Invece, l’ultima tripletta rossonera assoluta prima di quella di Giroud era stata quella di Ante Rebic in Torino-Milan 0-7 del 13 maggio 2021.

Per la prossima stagione il Milan cerca un attaccante in grado di dare determinate garanzie a livello realizzativo e speriamo che vedere delle triplette diventi un evento meno raro. Anche lo stesso Rafael Leao è un esterno che ha tutto per riuscire a fare dei tris nelle sue giornate migliori. Il portoghese può diventare ancora più concreto negli ultimi metri e sprecare qualche occasione in meno.