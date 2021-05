Tris Rebic: 5 anni fa l’ultima tripletta rossonera

Ieri Rebic ha messo a segno una splendida tripletta contro il Torino. L’ultima volta che un rossonero ha fatto tris fu nel 2016.

Tra i mattatori della sfida di ieri tra Torino e Milan, stravinta per 7-0 dai rossoneri, c’è sicuramente Ante Rebic. L’attaccante croato classe ’93 ha strapazzato la difesa granata nel secondo tempo, segnando addirittura una tripletta nel giro di dodici minuti.

Una partita splendida dell’ex Eintracht, che come di consueto si esibisce al massimo delle sue qualità nel girone di ritorno. Anche lo scorso anno, alla sua prima stagione milanista, Rebic fu determinante da gennaio in poi a suon di reti decisive.

Quest’anno il croato si è sbloccato prima di Natale, contro la Lazio, per poi mettere a segno nel nuovo anno dieci reti, compreso il tris di ieri sera all’Olimpico di Torino. Per il Milan si tratta della prima tripletta stagionale realizzata da un proprio calciatore.

Triplette in casa Milan: l’ultima sempre contro il Torino

In realtà, per quanto riguarda la Serie A italiana, il Milan non vedeva un proprio elemento segnare tre reti nella stessa partita da moltissimo tempo. L’ultima volta fu nella stagione 2016-2017, proprio alla prima giornata di quel campionato.

Caso vuole che la vittima fosse sempre il Torino, anche se in quel caso il match terminò con un punteggio ben più equilibrato. Il 22 agosto 2016 i rossoneri si imposero a San Siro per 3-2 contro i granata. Grande protagonista del match fu il colombiano Carlos Bacca.

Tripletta straordinaria dell’attuale bomber del Villarreal, che iniziò la sua seconda stagione milanista col botto. Prima un colpo di testa in tuffo, poi un sinistro da pochi metri ed infine un rigore trasformato con freddezza. Anche se altro elemento chiave della sfida fu Gigio Donnarumma, che respinse un penalty di Belotti nel recupero.

Per anni dunque Bacca è stato l’ultimo attaccante del Milan ad aver segnato un hat-trick durante una partita del campionato di Serie A. Primato che gli è stato tolto ieri da Rebic, sempre contro i malcapitati granata. In realtà un altro rossonero aveva realizzato una tripletta in tempi recenti: André Silva nel 2017, in Austria Vienna-Milan 1-5. Ma si trattava del girone di Europa League.