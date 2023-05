Calciomercato Milan, conferma assoluta: “Visite mediche entro 7 giorni”

Arrivano ulteriori conferme riguardo al primo colpo dell’estate milanista. Accelerazione per arrivare alla fumata bianca in tempo.

Il campionato del Milan si è virtualmente concluso ieri sera. La vittoria sul campo della Juventus, più preziosa che mai, ha regalato i tre punti necessari per ottenere la qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

La squadra di Stefano Pioli ora si potrà concentrare sul futuro e sulla costruzione di una rosa più completa ed adeguata alla doppia competizione, in vista dell’estate di calciomercato che sta per cominciare.

Sempre ieri sera sono giunte notizie importanti in tal senso. Dalla Germania hanno scritto e detto di una fumata bianca vicinissima per Daichi Kamada, il trequartista giapponese che Paolo Maldini e Ricky Massara hanno scelto come primo rinforzo estivo 2023. Accelerazione decisiva per questo obiettivo ormai concreto.

Kamada al Milan, la conferma di Fabrizio Romano

Dopo le indiscrezioni molto ottimistiche in arrivo dalla stampa tedesca, in particolare da ambienti vicini all’Eintracht Francoforte, anche in Italia si comincia a parlare concretamente dell’ingaggio di Kamada ormai imminente.

Il giapponese, da tempo in uscita dalla squadra tedesca per scadenza di contratto, avrebbe detto sì al Milan. Lo conferma Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato della redazione di Sky Sport.

Pare che tra il Milan e gli agenti di Kamada vi sia un accordo verbale, un sì per il momento solo a parole che però verrà presto tramutato nero su bianco. L’intenzione del nipponico è quella di tentare l’avventura italiana, quella del Milan è di trovare subito un rimpiazzo per l’eventuale addio di Brahim Diaz, a cui sta scadendo il prestito biennale dal Real Madrid.

Addirittura Romano scrive che Kamada sbarcherà entro i prossimi 7 giorni a Milano per svolgere le consuete visite mediche di rito, presumibilmente presso la solita clinica La Madonnina. Un passo importante che anticiperà la firma sul contratto, che dovrebbe legare Kamada ai rossoneri fino al 2028.

Difficilmente però Kamada potrà volare verso l’Italia prima del 3 giugno prossimo, giorno della finale di Coppa di Germania tra il suo Eintracht ed il Lipsia. Il numero 15 giapponese vuole lasciare la squadra per cui milita dal 2018 vincendo un altro trofeo e garantendosi la qualificazione in Europa League. Dopo di che sarà pronto a iniziare l’avventura al Milan, come primo colpo estivo a parametro zero.