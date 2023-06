Addio a Maldini, anche Maignan si schiera: messaggio chiaro (FOTO)

Anche Mike Maignan ha lanciato un segnale forte dopo il licenziamento di Paolo Maldini. Il suo contenuto social ha infiammato la tifoseria

Surreale quanto sta accadendo nell’ambiente rossonero. Il licenziamento di Paolo Maldini ha scosso enormemente la tifoseria, delusa e arrabbiata per la scelta della nuova proprietà. Sono state innumerevoli le critiche a Gerry Cardinale e al suo team. Mandare via un totem, una bandiera quale Paolo Maldini è stata presa come una follia vera e propria. L’ormai ex direttore tecnico del Milan è stato uno dei principali artefici della rinascita del Diavolo nelle ultime tre stagioni. Il ritorno in Champions League da secondi in classifica, lo Scudetto, la semifinale raggiunta in questa stagione.

Il tutto appare oggi come un mistero. E tutto fa pensare che ci vorrà del tempo prima di capire cosa sia davvero accaduto e cosa sia andato storto tra le parti. Al momento la fa da padrone l’amarezza e l’incredulità, sensazioni negative che non sono soltanto i tifosi a provare. C’è anche la squadra guidata da Stefano Pioli che sta vivendo momenti difficili e inspiegabili. Lo hanno dimostrato i segnali social mandati da Rafael Leao e Yacine Adli.

Il francese e il portoghese si sono completamente schierati dalla parte di Paolo Maldini, e mandando un segnale diretto alla società. Di recente, un altro giocatore del Milan non ha saputo tenere dentro la frustrazione. Il messaggio è clamoroso, e forse preoccupante.

Maignan, solidarietà a Maldini e Massara: la storia preoccupa

Anche Mike Maignan si è voluto schierare pubblicamente, facendo intendere che uno dei motivi per cui ha scelto il Milan porta il nome di Paolo Maldini. A poche ore dal comunicato ufficiale, ha infatti pubblicato una storia Instagram con due foto in collage. Entrambi gli scatti mostrano il momento in cui Mike Maignan ha firmato il suo contratto col Milan legandosi al club sino al 2026. Chiaramente, in foto con lui Paolo Maldini e Frederic Massara, con anche l’allora Amministratore Delegato Gazidis.

Un messaggio chiarissimo, che trasmette tutta la solidarietà che Maignan prova nei confronti dell’ex duo dirigenziale. Anche perché, è praticamente certo, che anche Massara verrà licenziato a breve. C’è un aspetto che forse può preoccupare della storia Instagram del portiere francese. A far da intermezzo alle due foto è la scritta “Sempre Milan”, ma sopra la i della parola Milan c’è uno strano punto interrogativo. Cosa vorrà significare? Dopo il licenziamento di Maldini si è ipotizzato l’addio di alcuni giocatori. Principalmente di Rafael Leao, Theo Hernandez e appunto Mike Maignan.

I tre, colonne portanti e fuoriclasse di questo Milan, hanno sempre provato una fiducia e stima illimitate per Paolo. Come accennato per Maignan, la sua presenza ha rappresentato uno dei principali motivi che hanno condotto i giocatori a scegliere il Diavolo. Basti pensare al rinnovo di Leao di solo qualche giorno fa. Il portoghese sarebbe rimasto se avesse saputo del licenziamento di Maldini? Cosa accadrà senza di lui? Anche la squadra sembra in rivolta, e la situazione crea inevitabilmente delle preoccupazioni.