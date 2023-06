Milan, spavento per Bakayoko: incidente in auto a Milano

Incidente in giornata per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista del Milan è stato protagonista suo malgrado di un tamponamento.

La stagione con la maglia del Milan di Tiemoué Bakayoko si può riassumere con un solo vocabolo: impalpabile. Il centrocampista francese infatti è stato considerato da subito un elemento in esubero da mister Stefano Pioli.

3 sole presenze in campionato da subentrato, per un totale di circa 40 minuti in campo. In pratica meno di un tempo di gioco, un vero e proprio fantasma della rosa del Milan, non agevolato dal fatto che lo scorso anno avesse deluso non poco in campo.

Il suo prestito biennale dal Chelsea si sta per concludere. Ma l’avventura milanese di Bakayoko prosegue nel peggiore dei modi: in mattinata il centrocampista francese è stato suo malgrado protagonista di un incidente in città a Milano. Un impatto tra la sua auto e quella di un altro automobilista che ha sicuramente spaventato il classe ’94.

Bakayoko, tamponamento a piazzale Piola: cosa è successo

Come riportato da Gazzetta.it, Bakayoko è stato dunque vittima di questo pericoloso quanto fastidioso episodio sulle strade di Milano. In mattinata la sua Lamborghini Urus, il Suv di lusso della casa automobilistica bolognese, è entrato in contatto con una Volvo.

L’episodio è avvenuto precisamente a piazzale Gabrio Piola, ovvero nella zona di Città Studi. Un tamponamento non grave né così violento, che però ha sicuramente colpito il calciatore del Milan, costretto a valutare i danni della sua Lamborghini e subire un certo spavento.

Tiémoué Bakayoko a été impliqué sur un accident de la route entre sa Lamborginhi Urus et une Volvo à Piazzale Piola. Vivement qu’il retourne à Chelsea lui, son passage aura été catastrophique en tout point [🎥 @MilanPosts] pic.twitter.com/DJgkm4Ip6E — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) June 8, 2023

Niente di grave dunque in strada per Bakayoko, che è subito stato riconosciuto da numerosi passanti che hanno filmato o fotografato la scena dopo l’incidente. In un video già virale si nota il Suv giallo del centrocampista fermo in strada dopo l’impatto, con il protagonista dell’incidente leggermente provato. La sua avventura al Milan non poteva concludersi peggio…

Va ricordato come nel mese di luglio Bakayoko era stato protagonista di un altro episodio molto particolare. A causa di uno scambio di persona, il calciatore francese era stato immobilizzato dalle forze dell’ordine, le quali erano invece alla ricerca dei protagonisti di una sparatoria avvenuta tra piazza Gae Aulenti e corso Como per questioni di spaccio.