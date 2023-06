Lukaku, l’avvocato allo scoperto: l’annuncio sul Milan

Le ultime sulla possibilità di vedere Romelu Lukaku come nuovo attaccante del Milan. A dare aggiornamenti è il suo avvocato.

Da quando si è cominciato a parlare della cessione onerosa di Sandro Tonali al Newcastle, le cronache del mercato in entrata del Milan sembrano essere aumentate, con nuovi nomi ed ipotesi sul banco.

Infatti il Milan, se realmente dovesse cedere il numero 8 in Premier League, potrebbe incassare circa 70-80 milioni di euro sull’unghia. Una cifra utilizzabile sul mercato dalla proprietà RedBird e dai nuovi dirigenti operativi del club rossonero.

Giovedì mattina per esempio la Gazzetta dello Sport aveva lanciato una grossa provocazione. Ovvero l’interesse del Milan per Romelu Lukaku; l’ex centravanti dell’Inter sarebbe finito nel mirino della squadra di Pioli, che è alla caccia di una prima punta forte e concreta per sostituire il ritiro del veterano Ibrahimovic. Un rumors che però non trova conferme assolute, anzi. L’avvocato di Lukaku ha spiegato la situazione in serata.

Ledure esclude l’ipotesi Lukaku per il Milan

A parlare è stato Sebastien Ledure, ovvero l’avvocato che cura parte degli interessi di Romelu Lukaku. Intanto va ricordata la situazione dell’attaccante belga, che ha lasciato ormai l’Inter per fine prestito ed ha fatto ritorno al Chelsea. Ma il club britannico non sembra così deciso a trattenere Lukaku in rosa, bensì vuole trovare una soluzione per cederlo.

Ledure, come riportato da Fabrizio Romano (noto cronista di Sky Sport), avrebbe per il momento allontanato le voci riguardanti l’ipotesi Milan per Lukaku. “Non c’è alcun colloquio in corso con il Milan” – ha dichiarato l’avvocato del centravanti, che per il momento non sarebbe un obiettivo concreto dei rossoneri. Anche se non è da escludere che l’a.d. Furlani possa seguire la situazione da lontano.

EXCLUSIVE: Lukaku’s lawyer Sebastien Ledure ⤵️🔵🇧🇪 ◉ “No talks ongoing with AC Milan”. ◉ “Romelu wants to stay in Europe; confirmed this by not joining Saudi now”. ◉ “Chelsea position: interested clubs have to present a firm offer”. ◉ “Inter have the ball in their court”. pic.twitter.com/Zq8cT1sZb2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023

Altre indicazioni interessanti dell’avvocato su Lukaku: “Romelu vuole restare in Europa, ha confermato che non intende accettare le proposte dall’Arabia Saudita. Il Chelsea può cederlo ma i club interessati al giocatore devono presentare offerte concrete a titolo definitivo. L’Inter ha il coltello dalla parte del manico”.

Anche Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky, ha ammesso che per ora Lukaku ha in testa solo un ritorno definitivo in nerazzurro: “Non mi risultano contatti con il Milan o con altri club perché lui vuole andare all’Inter“