L’incontro con Riso, la prima offerta e le cifre definitive: Tonali al Newcastle, la ricostruzione

Il passaggio del centrocampista dai rossoneri ai Magpies ora è ufficiali: tutti i passaggi della trattativa e le cifre della chiusura

L’operazione che porta Sandro Tonali dal Milan al Newcastle è stata concretizzata e ora l’affare è ufficiale. Una cessione molto dolorosa per il club rossonero e per i suoi tifosi, ma che può servire a ricostruire una squadra di livello maggiore con diversi acquisti importanti.

La proprietà ha valutato che un’offerta del genere era davvero irrinunciabile. E può garantire i fondi necessari per operare nel migliore dei modi sul mercato. Nel frattempo infatti i rossoneri hanno già ufficializzato Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e lavorando per acquistarne un altro. Yunus Musah e Tijjani Reijnders sono i nomi più caldi al momento.

Sicuramente a breve partirà un altro assalto del Milan per uno di questi giocatori, ma andiamo a analizzare nel dettaglio l’affare Tonali, ufficiale da poche ore. Una trattativa che si potrebbe definire improvvisa. E che si è conclusa in pochi giorni dalla sua nascita. The Athletic ha ripercorso le varie tappe dell’operazione: dall’incontro con l’agente Riso alle cifre definitive dell’affare.

L’affare Tonali dalla prima offerta alla chiusura

Tutto comincia martedì 20 giugno, quando il Newcastle presenta una proposta di apertura da 50 milioni di euro (43 milioni di sterline).Il giorno successivo Ashworth e Nickson hanno avuto un incontro a Milano all’Hotel Palazzo a Parigi con Giuseppe Riso.

Il procuratore del centrocampista ha lavorato con i dirigenti del club inglese per trovare l’accordo totale sull’ingaggio di Tonali, prima di passare alle ulteriori trattative con il Milan. Per l’ex Brescia un contratto faraonico da 8 milioni di euro netti all’anno più bonus per cinque anni più l’opzione per un sesto. Affare da capogiro che poi è continuato nella trattativa fra i due club.

La cifra alla fine si è avvicinata a 70 milioni di euro più bonus, con il tentativo fallito da parte dei rossoneri di portare la parte fissa a 80 milioni. Riso e Nickson si sono recati nel ritiro dell’Italia Under 21 dal calciatore per chiudere tutti i termini personali e per velocizzare un affare molto importante, che ora ha rimpolpato le casse del Milan e dà modo a Furlani e Moncada di agire con più libertà per il mercato in entrata e per i prossimi colpi.