@ML – Raduno Milan in diretta: prima volta a Milanello per Loftus-Cheek

Il raduno del Milan inizia oggi! Tutti gli aggiornamenti in diretta live direttamente da Milanello sul primo allenamento dell’anno

Un nuovo inizio. Oggi, 10 luglio 2023, inizia il raduno del Milan. I rossoneri, dopo un mese di vacanze e di riposo, cominciano la preparazione in vista della prossima stagione in quel di Milanello. 10 giorni di lavoro nello storico centro tecnico di Carnago prima di volare, il 21 luglio, negli USA per una tournée contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Di seguito tutti gli aggiornamenti direttamente da Milanello su questo primo giorno di scuola.

12.30 – Continuano ad arrivare a sprazzi i giocatori rossoneri. Fa il suo primo ingresso a Milanello il volto nuovo Ruben Loftus-Cheek. Poco prima sono giunti il fedelissimo Krunic ed il giovane Adli, a caccia di nuove opportunità in stagione.

12.00 – Iniziano ad arrivare i calciatori nel centro sportivo di Milanello: Alessandro Florenzi il primo elemento della rosa di Pioli a varcare i cancelli di Carnago.

Raduno Milan, primo giorno di scuola: i convocati

Sarà un ritiro strano, o comunque sicuramente diverso. Non ci sarà Paolo Maldini, né Frederic Massara. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic e nemmeno Sandro Tonali, ceduto al Newcastle. Un nuovo inizio, in tutti i sensi. Chi c’è ancora è, invece, Stefano Pioli, che per adesso deve accontentarsi di uno striminzito gruppo di giocatori per questo inizio di raduno.

Ci sono però tre novità e cioè gli acquisti fatti finora in questa sessione di mercato: Loftus-Cheek, che attira maggiormente la curiosità dei tifosi e non solo, Luka Romero e Marco Sportiello. Per il resto, invece, ci sono tantissime assenze, dovute ovviamente agli impegni con le Nazionali che hanno permesso ai giocatori di avere qualche giorno in più di riposo (da Leao a Theo Hernandez, da Kalulu a Giroud e così via). Al gruppo si aggiungerà anche qualche giovane della Primavera. Ecco la lista completa dei convocati per questo primo giorno di ritiro:

Portieri: Jungdal, Mirante, Sportiello, Vasquez;

Difensori: Calabria, Caldara, Florenzi, Gabbia, Tomori;

Centrocampista: Adli, Bennacer, Krunic, Loftus-Cheek, Pobega;

Attaccanti: Maldini, Messias, Origi, Rebic, Romero.