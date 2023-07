Gravenberch, il Milan fa una richiesta: la situazione

Uno dei giocatori accostati al Milan è finito nel mirino anche dell’Inter: si scatenerà un derby di mercato in queste settimane?

Dopo l’ingaggio di Ruben Loftus-Cheek, la società rossonera vuole acquistare altri due centrocampisti. Uno di questi è Tijjani Reijnders, per il quale è in corso una trattativa che sembra arrivata finalmente alla fumata bianca.

Il Milan aveva già da tempo l’accordo con il giocatore, il problema era rappresentato dall’AZ Alkmaar. Il club olandese continuava a chiedere 25 milioni di euro per la cessione del cartellino, poi ha ammorbidito la propria posizione e ha accettato i 20 milioni più bonus offerti. L’operazione è praticamente chiusa e adesso il Diavolo può pensare al prossimo centrocampista da comprare.

Calciomercato Milan, colpo Gravenberch: anche l’Inter interessata

Uno dei nomi che piacciono al Milan è Ryan Gravenberch, che al Bayern Monaco non è felice perché si aspettava di giocare di più nella scorsa stagione. Desidera essere protagonista e non intende disputare un altro anno da riserva.

Dalla Germania è giunta notizia di un’apertura al prestito dal parte del Bayern Monaco e si attendono conferme in tal senso. Il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia ha spiegato che anche l’Inter recentemente ha preso informazioni. Un semplice sondaggio, senza andare oltre.

Per quanto riguarda la posizione del Milan, la dirigenza ha chiesto di essere informata nel caso in cui ci fossero le condizioni per fare l’operazione. Gravenberch piace molto a Geoffrey Moncada, ma bisogna fare i conti anche con le richieste dalla Premier League.

Gravenberch sarebbe un ottimo rinforzo per i rossoneri. All’Ajax prometteva benissimo, poi al Bayern Monaco non ha trovato lo spazio sperato. Il Milan sarebbe una soluzione perfetta per il suo futuro, avrebbe il ruolo da protagonista che cerca. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti.

Il Diavolo non ha perso di vista neppure Yunus Musah, 20enne americano viene valutato 25 milioni dal Valencia e i rossoneri non intendono pagare tale prezzo. L’offerta non supera i 20 milioni, bonus compresi, quindi c’è distanza al momento.

Musah è da settimane tra le principali idee di mercato del Milan, vedremo se sarà possibile raggiungere un accordo con il Valencia. Il mediano statunitense sarebbe un buon colpo, alle giuste condizioni economiche giusto.