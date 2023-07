@ML – Reijnders-day in diretta, gli aggiornamenti: l’olandese atteso per le visite mediche

Oggi Tijjani Reijnders diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan. Ecco passo dopo passo la giornata dell’olandese in Italia.

Tijjani Reijnders sarà presto un calciatore del Milan. Finalmente è arrivato il giorno degli accordi definitivi e delle firme con i rossoneri, per il centrocampista olandese che è stato considerato fin da subito un obiettivo primario di mercato. Il metronomo dell’AZ Alkmaar è sbarcato ieri sera a Milano e quest’oggi è pronto a cominciare la sua avventura rossonera.

Il classe ’98 ha avuto il via libera dal proprio club per volare in Italia e incominciare l’iter burocratico prima dell’ufficialità con il Milan. Un affare da circa 20 milioni di euro più bonus, con Stefano Pioli che si assicurerà un calciatore di assoluta qualità e con caratteristiche importanti per l’economia della squadra

Da stamattina Reijnders sarà dunque impegnato con i vari step che precedono la firma sul nuovo contratto. Seguiamo LIVE dunque la giornata che porterà il centrocampista olandese a diventare il quinto colpo di mercato del Milan dell’estate 2023:

8:30 – Tra circa una mezz’ora al massimo Reijnders dovrebbe arrivare alla clinica ‘La Madonnina‘ di Milano per incominciare la prima parte di visite. Il calciatore ha passato la notte in un albergo del centro città.

Colpo Reijnders: il Milan accoglie il nuovo centrocampista “box to box”

Come detto il Milan spenderà circa una ventina di milioni per mettere a segno il colpo Tijjani Reijnders, calciatore letteralmente esploso lo scorso anno con la maglia dell’AZ, dove ha messo in mostra le sue qualità sia in fase di interdizione che in quelle di impostazione. Un centrocampista completo, il classico “box to box” che mancava al Milan dai tempi di Kessie.

Cresciuto nello Zwolle, Reijnders gioca ad Alkmaar dal 2017 tranne una piccola esperienza in prestito tre anni fa nel RKC Waalwijk. Non ha ancora indossato la maglia della Nazionale maggiore olandese, ma è stato convocato dal c.t. Koeman per la Final Four di Nations League, senza però scendere in campo.