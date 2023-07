@ML – Okafor day in diretta: visite mediche iniziate (VIDEO)

Oggi è il giorno delle visite e delle firme dell’ennesimo colpo in entrata del Milan. Noah Okafor è pronto a diventare rossonero a tutti gli effetti. Seguiamo la sua giornata.

Milan scatenato sul mercato in entrata. Nella giornata di ieri a sorpresa ha chiuso un’operazione che quasi nessuno si aspettava: l’acquisto del nuovo centravanti, un calciatore fondamentale per la nuova stagione rossonera e fortemente richiesto da Stefano Pioli.

Noah Okafor sta per diventare un nuovo innesto del Milan. L’attaccante classe 2000 di nazionalità svizzera è in arrivo dal Salisburgo, dopo essere stato corteggiato per mesi dai dirigenti milanisti. Ieri la chiusura lampo dell’operazione e lo sbarco a Milano in serata. Oggi Okafor diventerà a tutti gli effetti rossonero, procedendo da questa mattina con il solito iter: visite mediche, idoneità sportiva e infine le firme sul suo contratto.

Questa mattina Okafor è atteso alla solita clinica ‘La Madonnina‘ per la prima parte di visite. Va ricordato come il calciatore svizzero sia ancora alle prese con la frattura del metatarso, ma appare in via di guarigione. Seguite con Milanlive.it le fasi della sua prima giornata rossonera.

8:50 – In questi minuti Okafor è giunto alla clinica La Madonnina. Al via i test medici ed atletici per l’attaccante svizzero.

8:15 – Okafor è attesso, assieme ai delegati del Milan, per la prima fase di visite mediche e strumentali

Noah Okafor, il vice-Giroud arriva dalla Svizzera

Il Milan con un blitz quasi segreto si è dunque assicurato le prestazioni di Noah Okafor. Attaccante dinamico e dalla buona fisicità, nato nel 2000 e cresciuto nel Basilea, il più importante club calcistico della Svizzera.

Nonostante la giovane età si può già considerare un veterano del calcio che conta, avendo già vinto 4 volte il campionato austriaco con il Salisburgo e segnato 6 reti in carriera in Champions League. Sarà lui dunque il vice-Giroud, un rinforzo necessario per un attacco, quello del Milan, troppo spesso spuntato. Okafor costerà ai rossoneri circa 14 milioni di euro e dovrebbe siglare oggi un contratto quinquennale da 2 milioni netti a stagione.