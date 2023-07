Real Madrid-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per il Soccer Champions Tour 2023.

Dopo la “sgambata” a Milanello contro il Lumezzane, il Milan affronta la sua prima vera amichevole impegnativa dall’estate. Al Rose Bowl di Pasadena se la deve vedere con il Real Madrid, un match che vale per il Soccer Champions Tour 2023.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI REAL MADRID-MILAN

Soccer Champions Tour 2023, Real Madrid-Milan: cronaca e risultato live

1′ – Match iniziato a Pasadena!

Alle ore 4:00 italiane (le 19:00 locali) inizierà la sfida! La racconteremo in diretta.

Le formazioni ufficiali della partita

REAL MADRID (4-3-2-1): Lunin; Vázquez, Militão, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham, Díaz; Joselu. A disp.: Courtois, Fran, Piñeiro; Alaba, Carvajal, García, Odriozola, Rüdiger; Güler, Modrić, Paz, Tchouameni; Rodrygo, Vinicius Jr. All.: Ancelotti.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Simić, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunić, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic. A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Hernández, Kjær, Thiaw; Adli, Reijnders, Romero, Saelemaekers, Zeroli; De Ketelaere, Giroud, Leão, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: Timothy Ford (USA).