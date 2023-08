Amichevole Milan-Barcellona in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita del Soccer Champions Tour 2023.

Oggi il Milan affronta l’ultimo match amichevole della sua tournée negli Stati Uniti. A Las Vegas gioca contro il Barcellona del grande ex Franck Kessie. Dopo le sconfitte contro Real Madrid e Juventus, vedremo se i rossoneri otterranno una vittoria nel Soccer Champions Tour 2023.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-BARCELLONA

Milan-Barcellona, cronaca e risultato in tempo reale

50′ – Bel tiro a giro di Rafa Leao, palla fuori non di tanto.

46′ – INIZA IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio nel Milan, diversi invece nel Barcellona. Dentro Sergi Roberto, Lewandowski, Ansu Fati, Baldé e De Jong per Pedri, Torres, Abde, Alonso e Fermin.

45′ – PRIMO TEMPO FINITO, 0-0 TRA MILAN E BARCELLONA.

45′ – Chance di testa per Ferran Torres, però Maignan si salva.

44′ – Ammonito Reijnders.

44′ – Leao brucia Kounde in velocità, poi calcia di punta colpendo Pena: grande occasione per il Milan.

40′ – Bravissimo Maignan ad anticipare Torres con una tempestiva uscita bassa.

35′ – Alonso calcia di prima intenzione dopo l’assist di Abde Ezzalzouli, palla fuori.

33′ – I ritmi si sono abbassati.

29′ – Ammonito Loftus-Cheek per intervento falloso su Raphinha.

24′ – Tiro-cross di Reijnders, pallone fuori non di moltissimo.

21′ – Raphinha ci prova col sinistro dalla distanza, Maignan bravo a mettere in corner.

18′ – Tomori insidioso di testa sul corner battuto dai rossoneri.

18′ – Altra occasione per il Milan, assist di Loftus-Cheek per l’inserimento di Reijnders, che dall’interno dell’area calcia verso la porta e trova Pena a respingere in corner.

16′ – Milan per la prima volta pericoloso, buon inserimento per Loftus-Cheek in area blaugrana ma sul suo cross la difesa si fa trovare pronta alla respinta.

12′ – Palo di Kounde, dopo una brutta pala persa da Pulisic. Poi Torres non è riuscito a mettere in rete sulla respinta, perché Tomori si è opposto al suo tiro a botta sicura.

9′ – Corner catalano, colpo di testa di Araujo, che anticipa Thiaw, però Maignan para senza problemi.

8′ – Marcos Alonso ammonito per fallo netto su Pulisic, che lo aveva saltato con un bel dribbling.

6′ – La squadra di Xavi fa la partita, i rossoneri fanno fatica in fase di costruzione della manovra. Il pressing avversario complica lo sviluppo del gioco.

4′ – Barça molto aggressivo nei primi minuti. Raphinha si fa pericoloso in area rossonera, cade e chiede rigore, ma l’arbitro non fischia nulla.

1′ – Partiti!

Alle ore 5:00 italiane inizierà la sfida.

Le formazioni ufficiali della partita

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Kalulu, Kjaer, Simić; Adli, Pobega, Romero, Saelemaekers, Zeroli; Colombo, De Ketelaere, Traorè. All.: Pioli.

BARCELLONA (4-3-3): Peña; Kounde, García, Araujo, M. Alonso; Pedri, Romeu, Fermín; Raphinha, F. Torres, Abde. A disp.: Astralaga, Ter Stegen; Balde, Casadó, Christensen, Dest, Dembelé, de Jong, Fati, Faye, Garrido, Gavi, Gündoğan, Kessie, Lenglet, Lewandowski, Martínez, S. Roberto, Valle, Yamal. All.: Xavi.

Arbitro: Alex Chilowicz (USA).

Stefano Pioli si è affidato alla stessa formazione titolare schierata contro la Juventus e che rappresenta la migliore che può schierare negli Stati Uniti. Osservati speciali sempre i nuovi arrivati Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Non c’è Noah Okafor, che in questi giorni ha svolto un lavoro personalizzato. Out anche gli infortunati Davide Calabria e Junior Messias. Assente pure Samuel Chukwueze, che è a Milanello e non è mai volato negli USA dopo la firma.