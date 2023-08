Milan-Monza in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

Il 12 giugno Silvio Berlusconi è scomparso ed è venuto naturale a Monza e Milan organizzare una partita speciale in suo onore. Stasera all’U-Power Stadium andrà in scena il match della prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MONZA-MILAN

Monza-Milan: cronaca e risultato in tempo reale

Alle ore 21:00 il calcio di inizio della sfida! MilanLive.it racconterà in diretta le azioni più importanti.

Trofeo Silvio Berlusconi: le formazioni ufficiali della partita

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni A., Bettella, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Colpani; Marić. A disp.: Gori, Lamanna; Birindelli, Cittadini, D’Ambrosio, Marí, Pereira; Bondo, Carboni V., Kyriakopoulos, Machín, Vignato; Caprari, Carboni F., Petagna. All.: Palladino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Simić; Adli, Musah, Pobega, Romero, Zeroli; Chukwueze, Colombo, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Marcenaro di Salerno.

Da segnalare che Charles De Ketelaere non è stato convocato, visto che c’è in corso una trattativa per il suo trasferimento all’Atalanta. I club sono già d’accordo, adesso tocca all’entourage definire l’intesa con i nerazzurri. Non è in panchina neppure Alexis Saelemaekers, però nel suo caso si tratta di febbre. Out anche Davide Calabria e Junior Messias, ancora infortunati. Esclusi perché sul mercato i vari Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré, Divock Origi e Marko Lazetic.