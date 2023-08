Milan, tutto pronto per le firme: rinnovo ufficiale a fine mercato

Il Milan ha già apparecchiato tutto per uno dei rinnovi più importanti della rosa. I rossoneri non vogliono lasciarlo partire.

In queste settimane il Milan continuerà a lavorare sul mercato, sia in entrata che in uscita, per costruire una rosa il più possibile all’altezza delle tre competizioni stagionali che dovrà affrontare.

Ma a fine agosto, quando la sessione estiva chiuderà i battenti, potrebbero arrivare ulteriori novità in casa Milan, stavolta riguardanti il futuro degli attuali titolari milanisti. Vale a dire che verranno affrontati i discorsi relativi ai rinnovi dei contratti.

Più di un calciatore dell’attuale rosa a disposizione di Stefano Pioli vorrebbe affrontare il discorso rinnovo. Non vi sono scadenze troppo imminenti, ma il club non vuole farsi trovare impreparato, soprattutto se dovessero arrivare proposte molto allettanti per alcuni dei titolarissimi.

Maignan, offerta per il rinnovo: ecco quanto percepirà

Il calciatore numero uno da blindare per il Milan è senza dubbio Mike Maignan. La scadenza del portiere è fissata a giugno 2026, dunque in teoria ci sarebbe tutto il tempo necessario per lavorare al prolungamento. Ma i rossoneri sanno che il classe ’95 può diventare un pezzo pregiato del mercato dei portieri in Europa.

In particolare di recente due club internazionali come Bayern Monaco e Real Madrid, che hanno perso per infortunio entrambi i loro estremi difensori, si sarebbero informati su Maignan. Ma il Milan non sente ragioni: dopo aver sacrificato Sandro Tonali non vuole effettuare altre cessioni dolorose.

Maignan resta e sarà dunque blindato. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il numero 16 del Milan tra fine agosto ed inizio settembre verrà convocato in sede, assieme ai suoi agenti, per parlare di rinnovo. L’intenzione del Milan è quella di proporre all’estremo difensore un prolungamento almeno fino al 2028, ma soprattutto aumentando lo stipendio.

Attualmente Maignan percepisce 2,8 milioni netti a stagione. Un ottimo ingaggio ma che può essere portato a cifre più alte anche grazie alla politica imposta dalla proprietà RedBird. Il Milan vuole mettere sul piatto uno stipendio simile a quello di Rafa Leao, dunque non distante dai 5 milioni netti che percepisce (in parte fissa) l’attaccante portoghese.

Maignan diventerebbe il secondo calciatore più pagato della rosa del Milan, ma soprattutto verrebbe di fatto tolto dal mercato senza se e senza ma. Niente più tentazioni estere, bensì una permanenza sicura almeno nel prossimo futuro. Anche se il giornalista Tobi Altschäffl della Bild, intervenuto ai nostri microfoni, ha fatto capire come il Bayern dopo l’addio di Neuer potrebbe seriamente puntare il rossonero.