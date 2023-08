Kepa al Real Madrid, Bayern spiazzato: problema portiere

Il Milan deve resistere e blindare uno dei suoi uomini migliori della rosa. Mike Maignan potrebbe essere nuovamente al centro di discussioni di mercato.

In queste ultime settimane di calciomercato estivo potrebbe a sorpresa scatenarsi un vero e proprio valzer in fatto di portieri. Non tanto per i capricci o le intuizioni dei vari club, bensì per altre motivazioni più serie.

Basti pensare che ben due club di alto livello, ovvero il Real Madrid ed il Bayern Monaco, nel giro di pochi giorni hanno perso i rispettivi portieri titolari per un numero imprecisato di mesi. Sia il belga Thibaut Courtois, sia il tedesco Manuel Neuer si sono infortunati in maniera seria e resteranno ai box per molto.

Le due formazioni sono dunque a caccia di nuovi numero 1, di portieri affidabili e subito pronti all’uso. Il rischio per il Milan è che tra i nomi in ballo possa spuntare quello di Mike Maignan, considerato tra gli estremi difensori migliori in circolazione.

Kepa al Real Madrid, il Bayern torna su Maignan?

In particolare un fatto rischia di rimettere in discussione il futuro di Maignan. Ovvero la mossa del Real Madrid, che nelle ultime ore si è aggiudicato il prestito (con diritto di riscatto) dello spagnolo Kepa Arrizabalaga dal Chelsea. Per sotituire Courtois dunque la formazione di Carlo Ancelotti ha deciso di puntare sul basco.

Ai nostri microfoni giorni fa il giornalista della Bild Tobi Altschäffl aveva fatto intendere come Kepa fosse anche il primo obiettivo per la porta del Bayern Monaco. L’ormai ex Chelsea sarebbe dovuto arrivare in queste ore, sempre in prestito, per prendere il posto dell’acciaccato ed ormai non più giovanissimo Neuer.

Dunque si escludeva la possibilità che la formazione tedesca potesse andare su Maignan per rimpolpare il parco portieri. Uno scenario che non dovrebbe cambiare le cose in merito ad un possibile assalto al portiere rossonero. Lo stesso Mike non accetterebbe di andare al Bayern con un Neuer pronto a tornare e a prendersi il posto da titolare. Ecco perché, come ci aveva annunciato Tobi Altschaffl, resterà un’ipotesi eventualmente solo per il futuro.

Ora però i bavaresi devono prendere un portiere. Sommer è stato ceduto all’Inter perché non ritenuto affidabile, ma a questo punto le opzioni a disposizione sono davvero poche. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Tuchel ha bisogno di un nuovo numero uno in attesa del rientro di Neuer, che ha ancora tanta voglia di giocare ed essere protagonista.