Bologna-Milan in diretta, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Bologna-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 1ª giornata del campionato Serie A 2023/2024.

Manca solamente il Milan tra le grandi della Serie A che devono fare il proprio debutto ufficiale nella nuova stagione. Stasera allo stadio Renato Dall’Ara l’avversario sarà il Bologna, avversario da non sottovalutare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI BOLOGNA-MILAN

Serie A, Bologna-Milan: la cronaca della partita

Alle ore 20:45 l’arbitro Luca Pairetto darà il via alla sfida.

Le formazioni ufficiali delle squadre

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia; Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Sosa, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Orsolini, van Hooijdonk. Allenatore: Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Adli, Pobega, Romero, Zeroli, Chukwueze, Colombo, Okafor. Allenatore: Pioli.