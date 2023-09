Siamo giunti all’ultimo giorno di questa sessione estiva di calciomercato 2023-2024. Tutte le news in diretta in tempo reale sui movimenti del Milan e non solo

8.55 – Divock Origi può restare. Il belga può essere reintegrato in gruppo ed essere il vice Giroud.

8.35 – Samu Castillejo ad un passo dal ritorno in Italia. Può vestire la maglia del Sassuolo.

8.30 – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il nome di Sanabria del Torino sul taccuino del Diavolo per rafforzare l’attacco

8:00 – E’ caccia all’attaccante in Casa Milan. Naufragato Taremi sono diversi i nomi sul tavolo. Rispunta Jovic, ma attenzione ad altre piste, come quella che potrebbe portare a Patson Daka del Leicester o Vaggelis Pavlidis dell’AZ

Milan, saltato l’acquisto di Taremi: cosa è successo

Nella serata di ieri è definitivamente saltata la trattativa per l’acquisto di Taremi. Il Milan ha provato fino alla fine a mettere le mani sull’attaccante iraniano, ma non c’è stato nulla da fare.

Sono cambiare le condizioni economiche e il Diavolo ha deciso di ritirarsi dalla corsa al giocatore del Porto. Sono, infatti, subentrati nuovi attori, dei nuovi intermediari che hanno chiesto più soldi. Soldi che il Milan non ha deciso di aggiungere. Di fatto il Diavolo aveva trovato un accordo con il Porto a 15 milioni di euro più bonus, ma non è bastato. Ora si proverà ad acquistare un nuovo attaccante, ma il tempo stringe. Alle ore 20.00 tutto sarà finito e si potrà pensare solo ed esclusivamente al campo.